Росія обстріляла три населені пункти Донеччини — є загиблий та поранені

Російські окупанти 5 травня обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.

Росія обстріляла три населені пункти Донеччини

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За словами Філашкіна, під російськими обстрілами сьогодні опинилися село Новоекономічне та міста Мирноград і Новодонецьк.

Росіяни вбили одну людину у Новоекономічному Гродівської громади, поранили трьох людей у Мирнограді і ще трьох у Новодонецькому. Вадим Філашкін Керівник Донецької ОВА

Серед поранених у Новодонецькому — 2-річна дівчинка і 10-річний хлопчик.

Окрім того, сьогодні обласна влада встановила інформацію щодо 5 людей, яких росіяни вбили вчора під час своїх атак.

Зазначається, що у Розі Покровської громади загинули 4 людини від 47 до 68 років. Ще один загиблий вчора — 40-річний житель Мирнограда.