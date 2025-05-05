Росія обстріляла три населені пункти Донеччини — є загиблий та поранені

Російські окупанти 5 травня обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.
Головні тези:
- Росія обстріляла населені пункти Донеччини, спричинивши загибель однієї особи та поранення інших.
- Серед постраждалих діти: 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик.
- Заклик до мешканців бути обережними та евакуюватися до безпечних регіонів України.
Росія обстріляла три населені пункти Донеччини
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За словами Філашкіна, під російськими обстрілами сьогодні опинилися село Новоекономічне та міста Мирноград і Новодонецьк.
Серед поранених у Новодонецькому — 2-річна дівчинка і 10-річний хлопчик.
Окрім того, сьогодні обласна влада встановила інформацію щодо 5 людей, яких росіяни вбили вчора під час своїх атак.
Зазначається, що у Розі Покровської громади загинули 4 людини від 47 до 68 років. Ще один загиблий вчора — 40-річний житель Мирнограда.
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