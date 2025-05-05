Росія обстріляла три населені пункти Донеччини — є загиблий та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія обстріляла три населені пункти Донеччини — є загиблий та поранені

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Мирноград
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Російські окупанти 5 травня обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.

Головні тези:

  • Росія обстріляла населені пункти Донеччини, спричинивши загибель однієї особи та поранення інших.
  • Серед постраждалих діти: 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик.
  • Заклик до мешканців бути обережними та евакуюватися до безпечних регіонів України.

Росія обстріляла три населені пункти Донеччини

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За словами Філашкіна, під російськими обстрілами сьогодні опинилися село Новоекономічне та міста Мирноград і Новодонецьк.

Росіяни вбили одну людину у Новоекономічному Гродівської громади, поранили трьох людей у Мирнограді і ще трьох у Новодонецькому.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Керівник Донецької ОВА

Серед поранених у Новодонецькому — 2-річна дівчинка і 10-річний хлопчик.

Окрім того, сьогодні обласна влада встановила інформацію щодо 5 людей, яких росіяни вбили вчора під час своїх атак.

Зазначається, що у Розі Покровської громади загинули 4 людини від 47 до 68 років. Ще один загиблий вчора — 40-річний житель Мирнограда.

Вкотре закликаю всіх цивільних, а особливо батьків із дітьми: бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України! — закликав Філашкін.

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