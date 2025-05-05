Россия обстреляла три населенных пункта Донбасса — есть погибший и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия обстреляла три населенных пункта Донбасса — есть погибший и раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Мирноград
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Российские оккупанты 5 мая обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. Один человек погиб, еще шесть получили ранения.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты атаковали три населенных пункта Донбасса, что привело к погибшему и раненым.
  • Среди пострадавших дети: 2-летняя девочка и 10-летний мальчик.
  • Глава Донецкой ОВА призывает жителей быть осторожными и эвакуироваться в безопасные регионы Украины.

Россия обстреляла три населенных пункта Донецкой области

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По словам Филашкина, под российскими обстрелами сегодня оказались село Новоэкономическое и города Мирноград и Новодонецк.

Россияне убили одного человека в Новоэкономическом Гродовской общине, ранили трех человек в Мирнограде и еще троих в Новодонецком.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Руководитель Донецкой ОВА

Среди раненых в Новодонецке — 2-летняя девочка и 10-летний мальчик.

Кроме того, сегодня областные власти установили информацию о 5 человек, которых россияне убили вчера во время своих атак.

Отмечается, что в Роге Покровской общины погибли 4 человека от 47 до 68 лет. Еще один погибший вчера — 40-летний житель Мирнограда.

Раз призываю всех гражданских, а особенно родителей с детьми: берегите себя и своих близких! Эвакуируйте в более безопасные регионы Украины! — призвал Филашкин.

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