Россия обстреляла три населенных пункта Донбасса — есть погибший и раненые

Российские оккупанты 5 мая обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. Один человек погиб, еще шесть получили ранения.
Главные тезисы
- Российские оккупанты атаковали три населенных пункта Донбасса, что привело к погибшему и раненым.
- Среди пострадавших дети: 2-летняя девочка и 10-летний мальчик.
- Глава Донецкой ОВА призывает жителей быть осторожными и эвакуироваться в безопасные регионы Украины.
Россия обстреляла три населенных пункта Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
По словам Филашкина, под российскими обстрелами сегодня оказались село Новоэкономическое и города Мирноград и Новодонецк.
Среди раненых в Новодонецке — 2-летняя девочка и 10-летний мальчик.
Кроме того, сегодня областные власти установили информацию о 5 человек, которых россияне убили вчера во время своих атак.
Отмечается, что в Роге Покровской общины погибли 4 человека от 47 до 68 лет. Еще один погибший вчера — 40-летний житель Мирнограда.
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