Россия обстреляла три населенных пункта Донбасса — есть погибший и раненые

Российские оккупанты 5 мая обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. Один человек погиб, еще шесть получили ранения.

Россия обстреляла три населенных пункта Донецкой области

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По словам Филашкина, под российскими обстрелами сегодня оказались село Новоэкономическое и города Мирноград и Новодонецк.

Россияне убили одного человека в Новоэкономическом Гродовской общине, ранили трех человек в Мирнограде и еще троих в Новодонецком. Вадим Филашкин Руководитель Донецкой ОВА

Среди раненых в Новодонецке — 2-летняя девочка и 10-летний мальчик.

Кроме того, сегодня областные власти установили информацию о 5 человек, которых россияне убили вчера во время своих атак.

Отмечается, что в Роге Покровской общины погибли 4 человека от 47 до 68 лет. Еще один погибший вчера — 40-летний житель Мирнограда.