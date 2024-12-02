Росія панічно посилює захист Кримського мосту — як саме

Російські загарбники посилюють захист Кримського мосту, який з’єднує окупований Крим із Росією, додатковими вежами із системами протиповітряної оборони.
Головні тези:
- Росія посилює захист Кримського мосту новими вежами з системами протиповітряної оборони.
- На мосту встановлені комплекси зенітного ракетно-гарматного комплексу “Панцир-С1М”.
- Захисні споруди і антидроновий захист допомагають уникнути можливих українських атак на міст.
- Росія активно зміцнює оборонні споруди навколо Кримського мосту для захисту від масованих ударів.
- ЗГРК “Панцир-С1” здатний вражати цілі на висоті до 15 км та в радіусі 20 км, що забезпечує ефективний захист мосту.
Росія у паніці укріплює Кримський міст
Перші виявлені вежі складаються з двох частин, з яких внутрішня — вежа-трансформер зі сходами, зовнішня — металевий каркас, який закріплює та утримує всю конструкцію, на вершині якої розміщується бойовий модуль зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1М".
На фото, зробленому наприкінці листопада 2024 року, зафіксовано внутрішню частину вежі, встановлену орієнтовно в районі 10 прольоту, якщо рахувати від арки мосту. 30 аналогічних веж-трансформерів ЦЖР раніше помічав на будмайданчику поблизу мосту зі сторони Керчі.
Перші дві вежі з комплексами "Панцир-С1М" виявили наприкінці вересня 2024 року по обидва боки від віадука на острові Тузла, а з’явилися вони там орієнтовно в середині того ж місяця, зауважили в ЦЖР.
Згідно з тактико-технічними характеристиками, ЗГРК "Панцир-С1" здатен вражати цілі на висоті до 15 км та в радіусі 20 км. Проте "Панцирі" здатні об’єднуватись у групи, таким чином збільшуючи захищену зону. Очевидно, що кожна нова "ППО-вежа" збільшує шанси для Кримського мосту уникнути ураження від українських ракетно-дронових атак.
Як росіяни намагаються захистити Кримський міст
Окупанти РФ готуються до можливого масованого удару по Кримському мосту. Зокрема у районі переправи вони розмістили дві системи ППО "Панцир" та інші оборонні засоби.
Як можна побачити на нових супутникових знімках росіяни активно зміцнюють оборонні споруди навколо мосту.
Росія почала розміщувати баржі на південній стороні мосту ще в травні для захисту конструкції та судноплавного каналу від можливих українських атак. Раніше встановлені бар'єри були пошкоджені штормами, — зазначає моніторинговий канал.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-