Россия панически усиливает защиту Крымского моста — как именно

Российские захватчики усиливают защиту Крымского моста, соединяющего оккупированный Крым с Россией, дополнительными башнями с системами противовоздушной обороны.
Главные тезисы
- Россия усиливает защиту Крымского моста новыми башнями и системами противовоздушной обороны.
- Боевые модули зенитного ракетно-пушечного комплекса “Панцирь-С1М” установлены на мосту для обеспечения эффективной защиты.
- Российские оккупанты готовятся к возможным украинским атакам, размещая системы ПВО и другие оборонные средства вокруг переправы.
- Установка барж на южной стороне моста предпринята для защиты конструкции от атак и повреждений.
- Россия активно укрепляет оборонительные сооружения вокруг Крымского моста, стремясь предотвратить массированные удары.
Россия в панике укрепляет Крымский мост
Первые обнаруженные башни состоят из двух частей, из которых внутренняя — башня-трансформер с лестницей, наружная — металлический каркас, закрепляющий и удерживающий всю конструкцию, на вершине которой размещается боевой модуль зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1М".
На фото, сделанном в конце ноября 2024 года, зафиксирована внутренняя часть башни, установленная ориентировочно в районе 10 пролета, если считать от арки моста. 30 аналогичных башен-трансформеров ЦЖР ранее замечал на стройплощадке у моста со стороны Керчи.
Первые две башни с комплексами "Панцирь-С1М" обнаружили в конце сентября 2024 с обеих сторон от виадука на острове Тузла, а появились они там ориентировочно в середине того же месяца, отметили в ЦЖР.
Согласно тактико-техническим характеристикам, ЗГРК "Панцирь-С1" способен поражать цели на высоте до 15 км и в радиусе 20 км. Однако "Панцири" способны объединяться в группы, тем самым увеличивая защищенную зону. Очевидно, что каждая новая "ПВО-башня" увеличивает шансы для Крымского моста избежать поражения от украинских ракетно-дроновых атак.
Как россияне пытаются защитить Крымский мост
Оккупанты РФ готовятся к возможному массированному удару по Крымскому мосту. В частности, в районе переправы они разместили две системы ПВО "Панцирь" и другие оборонные средства.
Как можно увидеть на новых спутниковых снимках, россияне активно укрепляют оборонительные сооружения вокруг моста.
Россия начала размещать баржи на южной стороне моста еще в мае для защиты конструкции и судоходного канала от возможных украинских атак. Ранее установленные барьеры были повреждены штормами, отмечает мониторинговый канал.
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