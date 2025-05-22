Росія планує підключити окуповану Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми — коли саме

Будівництво ліній електропередач від Запорізької АЕС до інших тимчасово окупованих територій продовжується. У Маріупольському районі Донецької області зафіксували нову магістраль.

Росія збирається під'єднати ЗАЕС до своєї енергосистеми

Про це повідомив колишній радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко (керівник проєкту "Центр вивчення окупації)".

За його інформацією, на одній з ділянок з лютого по травень 2025 року побудовано розподільчий вузол продуктопроводу разом із компресорною станцією.

На іншій ділянці закінчують з'єднання з мережею.

Запорізька АЕС якщо вже не включена в систему енергетики РФ, то залишаються лічені тижні. Поширити

Крім цього, російські медіа звинуватили ЗСУ в нібито ударі по даху навчального корпусу Запорізької атомної електростанції з тренажером реакторного залу.

Як і в інших випадках із фейковими звинуваченнями в обстрілах ЗАЕС на адресу України, доказів росіяни не надають, — наголосив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

МАГАТЕ заявило про третій за рік удар по навчально-тренувальному центру на Запорізькій АЕС. Спостерігачі повідомили про автоматні черги та наголосили на прямій загрозі ядерній безпеці.