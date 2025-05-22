Росія планує підключити окуповану Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми — коли саме
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія планує підключити окуповану Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми — коли саме

ЗАЕС
Read in English
Джерело:  Петро Андрющенко

Будівництво ліній електропередач від Запорізької АЕС до інших тимчасово окупованих територій продовжується. У Маріупольському районі Донецької області зафіксували нову магістраль.

Головні тези:

  • Росія планує під'єднати окуповану Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми, що може стати серйозною загрозою для України і ядерної безпеки.
  • МАГАТЕ зафіксувало третій за рік удар по навчально-тренувальному центру на Запорізькій АЕС, вказавши на загрозу ядерної безпеки.
  • Російські медіа поширюють фейкові звинувачення в обстрілах ЗАЕС на адресу України, не підтверджуючи їх доказами.

Росія збирається під'єднати ЗАЕС до своєї енергосистеми

Про це повідомив колишній радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко (керівник проєкту "Центр вивчення окупації)".

За його інформацією, на одній з ділянок з лютого по травень 2025 року побудовано розподільчий вузол продуктопроводу разом із компресорною станцією.

На іншій ділянці закінчують з'єднання з мережею.

Запорізька АЕС якщо вже не включена в систему енергетики РФ, то залишаються лічені тижні.

Крім цього, російські медіа звинуватили ЗСУ в нібито ударі по даху навчального корпусу Запорізької атомної електростанції з тренажером реакторного залу.

Як і в інших випадках із фейковими звинуваченнями в обстрілах ЗАЕС на адресу України, доказів росіяни не надають, — наголосив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

МАГАТЕ заявило про третій за рік удар по навчально-тренувальному центру на Запорізькій АЕС. Спостерігачі повідомили про автоматні черги та наголосили на прямій загрозі ядерній безпеці.

При цьому міжнародна організація не назвала, хто саме запускає дрони по Запорізькій АЕС.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ знеструмила лінію живлення на окупованій ЗАЕС — є загроза блекауту
Міністерство енергетики України
РФ знеструмила лінію живлення на окупованій ЗАЕС — є загроза блекауту
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗАЕС вдруге за тиждень опинилась на межі блекауту через обстріли РФ
Міністерство енергетики України
ЗАЕС вдруге за тиждень опинилась на межі блекауту через обстріли РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЦПД розвінчали російський фейк про атаку України на ЗАЕС
Центр протидії дезінформації
ЗАЕС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?