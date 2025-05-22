Россия планирует подключить оккупированную Запорожскую АЭС к своей энергосистеме — когда именно

Строительство линий электропередач от Запорожской АЭС к другим временно оккупированным территориям продолжается. В Мариупольском районе Донецкой области зафиксирована новая магистраль.

Россия собирается подключить ЗАЭС к своей энергосистеме

Об этом сообщил бывший советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко (руководитель проекта "Центр изучения оккупации)".

По его информации, на одном из участков с февраля по май 2025 построен распределительный узел продуктопровода вместе с компрессорной станцией.

На другом участке заканчивают соединение с сетью.

Запорожская АЭС если уже не включена в систему энергетики РФ, остаются считанные недели. Поделиться

Кроме этого, российские медиа обвинили ВСУ в якобы ударе по крыше учебного корпуса Запорожской атомной электростанции с тренажером реакторного зала.

Как и в других случаях с фейковыми обвинениями в обстрелах ЗАЭС в адрес Украины, доказательств россияне не дают, — отметил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

МАГАТЭ заявило о третьем за год ударе по учебно-тренировочному центру на Запорожской АЭС. Наблюдатели сообщили об автоматных очередях и отметили прямую угрозу ядерной безопасности.