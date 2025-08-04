Росія планує запускати шахеди по Україні з Донецького аеропорту

Російська армія планує розширити використання тимчасово окупованих територій України, зокрема район Донецького аеропорту, для дронових атак по наші країні.
Головні тези:
- Росія планує використовувати Донецький аеропорт для запуску дронів Шахед на територію України.
- Створення стартових майданчиків для дронів ближче до лінії фронту може підвищити загрозу для української протиповітряної оборони.
- Розширення використання окупованих територій для дронових атак є загрозою як для України, так і для держав-членів НАТО.
Росія робить з Донецького аеропорту майданчик для запуску дронів
За даними ISW, розміщення стартових майданчиків для "Шахедів" ближче до лінії фронту скоротить час реакції на них української протиповітряної оборони.
На думку аналітиків, подальше захоплення росіянами територій становитиме все більшу загрозу і для України, і для держав-членів НАТО.
Напередодні OSINT-група CyberBoroshno представила супутникові знімки аеропорту на півночі окупованого Донецька від липня 2025 року. На знімках видно, що загарбники частково очистили злітно-посадкову смугу Донецького аеропорту від укріплень і розпочали будівельні роботи на паркування.
Ймовірно, інфраструктуру в аеропорту готують для запуску ударних безпілотників типу "Шахед", дронів-імітаторів типу "Гербера" і, можливо, реактивних безпілотників "Герань-3".
У ISW вважають, що перенесення стартових майданчиків для дронів великої дальності ближче до фронту зменшить час, необхідний українській ППО для реагування.
Російські війська запускають ударні БПЛА великої дальності з окупованої території України, і подальше її використання для таких ударів становитиме дедалі більшу загрозу для України і держав-членів НАТО, якщо Росія продовжить окупувати українську територію.
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