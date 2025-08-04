Росія планує запускати шахеди по Україні з Донецького аеропорту

Російська армія планує розширити використання тимчасово окупованих територій України, зокрема район Донецького аеропорту, для дронових атак по наші країні.

Росія робить з Донецького аеропорту майданчик для запуску дронів

За даними ISW, розміщення стартових майданчиків для "Шахедів" ближче до лінії фронту скоротить час реакції на них української протиповітряної оборони.

На думку аналітиків, подальше захоплення росіянами територій становитиме все більшу загрозу і для України, і для держав-членів НАТО.

Супутниковий знімок Донецького аеропорту

Напередодні OSINT-група CyberBoroshno представила супутникові знімки аеропорту на півночі окупованого Донецька від липня 2025 року. На знімках видно, що загарбники частково очистили злітно-посадкову смугу Донецького аеропорту від укріплень і розпочали будівельні роботи на паркування.

Супутникові знімки свідчать про те, що росіяни будують закриті складські приміщення біля зруйнованого термінала аеропорту. Там також можуть готувати пункти ручного управління безпілотниками, зони вивантаження боєголовок, пункти спостереження за повітряним простором і злітно-посадкову смугу. Поширити

Супутниковий знімок Донецького аеропорту

Ймовірно, інфраструктуру в аеропорту готують для запуску ударних безпілотників типу "Шахед", дронів-імітаторів типу "Гербера" і, можливо, реактивних безпілотників "Герань-3".

У ISW вважають, що перенесення стартових майданчиків для дронів великої дальності ближче до фронту зменшить час, необхідний українській ППО для реагування.