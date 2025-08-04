Россия планирует запускать шахеды по Украине из Донецкого аэропорта
Категория
Украина
Дата публикации

Россия планирует запускать шахеды по Украине из Донецкого аэропорта

шахед
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Источник:  ISW

Российская армия планирует расширить использование временно оккупированных территорий Украины, в частности, район Донецкого аэропорта, для дроновых атак по нашей стране.

Главные тезисы

  • Россия намерена использовать Донецкий аэропорт для запуска дронов на Украину, что увеличит угрозу для страны и государств-членов НАТО.
  • Создание стартовых площадок для дронов ближе к линии фронта может значительно сократить время реакции украинской противовоздушной обороны.
  • Спутниковые снимки свидетельствуют о строительстве инфраструктуры для запуска ударных беспилотников типа "Шахед" в Донецком аэропорту.

Россия делает из Донецкого аэропорта площадку для запуска дронов

По данным ISW, размещение стартовых площадок для "Шахедов" ближе к линии фронта сократит время реакции на них украинской противовоздушной обороны.

По мнению аналитиков, дальнейшее захват россиянами территорий будет представлять все большую угрозу и для Украины, и для государств-членов НАТО.

Спутниковый снимок Донецкого аэропорта

В преддверии OSINT-группа CyberBoroshno представила спутниковые снимки аэропорта на севере оккупированного Донецка с июля 2025 года. На снимках видно, что захватчики частично очистили взлетно-посадочную полосу Донецкого аэропорта от укреплений и приступили к строительным работам на парковке.

Спутниковые снимки говорят о том, что россияне строят закрытые складские помещения возле разрушенного терминала аэропорта. Там могут готовить пункты ручного управления беспилотниками, зоны выгрузки боеголовок, пункты наблюдения за воздушным пространством и взлетно-посадочную полосу.

Спутниковый снимок Донецкого аэропорта

Вероятно, инфраструктуру в аэропорту готовят для запуска ударных беспилотников типа "Шахед", дронов-имитаторов типа "Гербера" и, возможно, реактивных беспилотников "Герань-3".

В ISW считают, что перенос стартовых площадок для дронов большой дальности ближе к фронту уменьшит время, необходимое украинским ПВО для реагирования.

Российские войска запускают ударные БПЛА большой дальности с оккупированной территории Украины и дальнейшее ее использование для таких ударов будет представлять все большую угрозу для Украины и государств-членов НАТО, если Россия продолжит оккупировать украинскую территорию.

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