Россия планирует запускать шахеды по Украине из Донецкого аэропорта

Российская армия планирует расширить использование временно оккупированных территорий Украины, в частности, район Донецкого аэропорта, для дроновых атак по нашей стране.
Главные тезисы
- Россия намерена использовать Донецкий аэропорт для запуска дронов на Украину, что увеличит угрозу для страны и государств-членов НАТО.
- Создание стартовых площадок для дронов ближе к линии фронта может значительно сократить время реакции украинской противовоздушной обороны.
- Спутниковые снимки свидетельствуют о строительстве инфраструктуры для запуска ударных беспилотников типа "Шахед" в Донецком аэропорту.
Россия делает из Донецкого аэропорта площадку для запуска дронов
По данным ISW, размещение стартовых площадок для "Шахедов" ближе к линии фронта сократит время реакции на них украинской противовоздушной обороны.
По мнению аналитиков, дальнейшее захват россиянами территорий будет представлять все большую угрозу и для Украины, и для государств-членов НАТО.
В преддверии OSINT-группа CyberBoroshno представила спутниковые снимки аэропорта на севере оккупированного Донецка с июля 2025 года. На снимках видно, что захватчики частично очистили взлетно-посадочную полосу Донецкого аэропорта от укреплений и приступили к строительным работам на парковке.
Вероятно, инфраструктуру в аэропорту готовят для запуска ударных беспилотников типа "Шахед", дронов-имитаторов типа "Гербера" и, возможно, реактивных беспилотников "Герань-3".
В ISW считают, что перенос стартовых площадок для дронов большой дальности ближе к фронту уменьшит время, необходимое украинским ПВО для реагирования.
Российские войска запускают ударные БПЛА большой дальности с оккупированной территории Украины и дальнейшее ее использование для таких ударов будет представлять все большую угрозу для Украины и государств-членов НАТО, если Россия продолжит оккупировать украинскую территорию.
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