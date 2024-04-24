Міноборони Великої Британії заявляє про рекордну кількість справ щодо дезертирства в Росії, а також рекордну кількість прохань від громадян РФ про притулок в іноземних країнах.
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Британські розвідники звернули увагу на дані російського незалежного ЗМІ "Медіазона".
Як повідомляють російські опозиційні журналісти, лише протягом березня 2024 року російські військові суди засудили до дезертирства рекордну кількість військовослужбовців Збройних сил Росії — 64 особи.
Окрім того, наголошується, що загальна кількість справ з моменту "часткової" мобілізації у вересні 2022 року становить 7400, причому найбільша кількість справ припадає на Московську область — 496.
Ба більше, вказано, що рекордного рівня сягнула загальна кількість прохань про надання притулку в західних країнах від громадян Росії, які ухиляються від військової служби.
Втрати армії РФ станом на 24 квітня 2024 року:
особового складу − близько 461 940 (+880) осіб,
танків − 7 242 (+1) од,
бойових броньованих машин − 13 928 (+12) од,
артилерійських систем − 11 808 (+43) од,
РСЗВ − 1 048 (+2) од,
засобів ППО − 771 (+2) од,
літаків − 348 (+0) од,
гелікоптерів − 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 439 (+32) од,
крилатих ракет − 2 117 (+0) од,
кораблів/катерів − 26 (+0) од,
підводних човнів − 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 15 892 (+47) од,
спеціальної техніки − 1 944 (+8) од.
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