Міноборони Великої Британії заявляє про рекордну кількість справ щодо дезертирства в Росії, а також рекордну кількість прохань від громадян РФ про притулок в іноземних країнах.

Дедалі більше росіян не хочуть воювати проти України

Британські розвідники звернули увагу на дані російського незалежного ЗМІ "Медіазона".

Як повідомляють російські опозиційні журналісти, лише протягом березня 2024 року російські військові суди засудили до дезертирства рекордну кількість військовослужбовців Збройних сил Росії — 64 особи.

Окрім того, наголошується, що загальна кількість справ з моменту "часткової" мобілізації у вересні 2022 року становить 7400, причому найбільша кількість справ припадає на Московську область — 496.

Багато солдатів, яких вдалося розшукати і які постали перед військовим судом, отримавши умовні терміни, повернулися до своїх частин і на фронт, — підкреслює Міноборони Великої Британії. Поширити

Ба більше, вказано, що рекордного рівня сягнула загальна кількість прохань про надання притулку в західних країнах від громадян Росії, які ухиляються від військової служби.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 April 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/XgtHFFjfYk #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/DRDukMOcdw — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 24, 2024

Російські солдати, в тому числі примусово призвані під час "часткової" мобілізації у вересні 2022 року, зобов'язані залишатися на військовій службі на невизначений термін з невеликою перспективою звільнення, констатують у відомстві. Поширити

Втрати армії РФ станом на 24 квітня 2024 року: