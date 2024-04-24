Россия побила новый антирекорд на фоне войны против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Россия побила новый антирекорд на фоне войны против Украины

Минобороны Британии
солдат РФ
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Минобороны Великобритании заявляет о рекордном количестве дел по дезертирству в России, а также рекордном количестве просьб от граждан РФ об убежище в иностранных странах.

Все больше россиян не хотят воевать против Украины

Британские разведчики обратили внимание на данные российского независимого СМИ "Медиазона".

Как сообщают российские оппозиционные журналисты, только в течение марта 2024 года российские военные суды приговорили к дезертирству рекордное количество военнослужащих Вооруженных сил России — 64 человека.

Кроме того, сообщается, что общее количество дел с момента "долевой" мобилизации в сентябре 2022 составляет 7400, причем наибольшее количество дел приходится на Московскую область — 496.

Многие солдаты, которых удалось разыскать и представшие перед военным судом, получив условные сроки, вернулись в свои части и на фронт, — подчеркивает Минобороны Великобритании.

Более того, указано, что рекордного уровня достигло общее количество просьб о предоставлении убежища в западных странах от уклоняющихся от военной службы граждан России.

Российские солдаты, в том числе принудительно призванные во время частичной мобилизации в сентябре 2022 года, обязаны оставаться на военной службе на неопределенный срок с небольшой перспективой увольнения, констатируют в ведомстве.

Потери армии РФ по состоянию на 24 апреля 2024 года:

  • личного состава — около 461 940 (+880) человек,

  • танков − 7 242 (+1) ед,

  • боевых бронированных машин — 13 928 (+12) ед,

  • артиллерийских систем − 11 808 (+43) ед,

  • РСЗО − 1 048 (+2) ед,

  • средств ПВО − 771 (+2) ед,

  • самолетов − 348 (+0) ед,

  • вертолетов − 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9439 (+32) ед,

  • крылатых ракет − 2 117 (+0) ед,

  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,

  • подлодок − 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн − 15 892 (+47) ед,

  • специальной техники — 1 944 (+8) ед.

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