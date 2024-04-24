Минобороны Великобритании заявляет о рекордном количестве дел по дезертирству в России, а также рекордном количестве просьб от граждан РФ об убежище в иностранных странах.

Все больше россиян не хотят воевать против Украины

Британские разведчики обратили внимание на данные российского независимого СМИ "Медиазона".

Как сообщают российские оппозиционные журналисты, только в течение марта 2024 года российские военные суды приговорили к дезертирству рекордное количество военнослужащих Вооруженных сил России — 64 человека.

Кроме того, сообщается, что общее количество дел с момента "долевой" мобилизации в сентябре 2022 составляет 7400, причем наибольшее количество дел приходится на Московскую область — 496.

Многие солдаты, которых удалось разыскать и представшие перед военным судом, получив условные сроки, вернулись в свои части и на фронт, — подчеркивает Минобороны Великобритании. Поделиться

Более того, указано, что рекордного уровня достигло общее количество просьб о предоставлении убежища в западных странах от уклоняющихся от военной службы граждан России.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 April 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/XgtHFFjfYk #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/DRDukMOcdw — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 24, 2024

Российские солдаты, в том числе принудительно призванные во время частичной мобилизации в сентябре 2022 года, обязаны оставаться на военной службе на неопределенный срок с небольшой перспективой увольнения, констатируют в ведомстве. Поделиться

Потери армии РФ по состоянию на 24 апреля 2024 года: