Минобороны Великобритании заявляет о рекордном количестве дел по дезертирству в России, а также рекордном количестве просьб от граждан РФ об убежище в иностранных странах.
Все больше россиян не хотят воевать против Украины
Британские разведчики обратили внимание на данные российского независимого СМИ "Медиазона".
Как сообщают российские оппозиционные журналисты, только в течение марта 2024 года российские военные суды приговорили к дезертирству рекордное количество военнослужащих Вооруженных сил России — 64 человека.
Кроме того, сообщается, что общее количество дел с момента "долевой" мобилизации в сентябре 2022 составляет 7400, причем наибольшее количество дел приходится на Московскую область — 496.
Более того, указано, что рекордного уровня достигло общее количество просьб о предоставлении убежища в западных странах от уклоняющихся от военной службы граждан России.
Потери армии РФ по состоянию на 24 апреля 2024 года:
личного состава — около 461 940 (+880) человек,
танков − 7 242 (+1) ед,
боевых бронированных машин — 13 928 (+12) ед,
артиллерийских систем − 11 808 (+43) ед,
РСЗО − 1 048 (+2) ед,
средств ПВО − 771 (+2) ед,
самолетов − 348 (+0) ед,
вертолетов − 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 9439 (+32) ед,
крылатых ракет − 2 117 (+0) ед,
кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
подлодок − 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн − 15 892 (+47) ед,
специальной техники — 1 944 (+8) ед.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Война
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-