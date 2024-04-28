Росія почала атакувати Україну безпілотниками невстановленого типу
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія почала атакувати Україну безпілотниками невстановленого типу

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

Уночі 28 квітня країна-агресорка РФ знову била по території України дронами-камікадзе. Однак цього разу ворог також використав безпілотники невстановленого типу.

Атака РФ на Україну 28 квітня — що наразі відомо

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 28 квітня 2024 року ворог атакував 4-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда — Крим, зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської обл. — РФ

Окрім того, наголошується, що була зафіксована атака 5-ти безпілотників невстановленого типу з окупованої частини Херсонської області.

Завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів та розрахункам мобільних вогневих груп Повітряних Сил усі чотири «шахеди» знищено на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині.

Також вказано, що один безпілотник невстановленого типу знищено МВС Сил оборони України на Миколаївщині.

Дякую за бойову роботу! Разом — до перемоги!

Микола Олещук

Микола Олещук

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант

Що відомо про ситуацію на фронті 27-28 квітня

Як зазначає Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби було зафіксовано 88 бойових зіткнень.

Армія РФ завдала 32 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснила 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу противника, — йдеться в заяві Генштабу.

Окрім того, наголошується, підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління та 2 радіолокаційних станціях ворога.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В ЗСУ назвали ключові переваги над армією РФ
Військовий ЗСУ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони для ЗСУ. Україна отримає від Канади понад 2 млн дол на виробництво
Government of Canada
Месник
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ штурмує Очеретине чотирма бригадами. ЗСУ залучили резерв
Танк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?