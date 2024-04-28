Росія почала атакувати Україну безпілотниками невстановленого типу

Уночі 28 квітня країна-агресорка РФ знову била по території України дронами-камікадзе. Однак цього разу ворог також використав безпілотники невстановленого типу.

Атака РФ на Україну 28 квітня — що наразі відомо

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 28 квітня 2024 року ворог атакував 4-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда — Крим, зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської обл. — РФ

Окрім того, наголошується, що була зафіксована атака 5-ти безпілотників невстановленого типу з окупованої частини Херсонської області.

Завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів та розрахункам мобільних вогневих груп Повітряних Сил усі чотири «шахеди» знищено на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині.

Також вказано, що один безпілотник невстановленого типу знищено МВС Сил оборони України на Миколаївщині.

Дякую за бойову роботу! Разом — до перемоги! Микола Олещук Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант

Що відомо про ситуацію на фронті 27-28 квітня

Як зазначає Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби було зафіксовано 88 бойових зіткнень.

Армія РФ завдала 32 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснила 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу противника, — йдеться в заяві Генштабу. Поширити

Окрім того, наголошується, підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління та 2 радіолокаційних станціях ворога.