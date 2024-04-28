Россия начала атаковать Украину беспилотниками неустановленного типа
Категория
Украина
Дата публикации

Россия начала атаковать Украину беспилотниками неустановленного типа

Воздушные Силы ВСУ
ППО
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Ночью 28 апреля страна-агрессорка РФ снова била по территории Украины дронами-камикадзе. Однако на этот раз враг также использовал беспилотники неустановленного типа.

Атака РФ на Украину 28 апреля — что известно

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 28 апреля 2024 года враг атаковал 4 ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из мыса Чауда — Крым, зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской обл. - РФ

Кроме того, указано, что была зафиксирована атака 5 беспилотниками неустановленного типа из оккупированной части Херсонской области.

Благодаря успешной боевой работе зенитных ракетных подразделений и расчетам мобильных огневых групп Воздушных Сил все четыре «шахеда» уничтожены в Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Также указано, что один беспилотник неустановленного типа уничтожен МВД Сил обороны Украины в Николаевской области.

Спасибо за боевую работу! Вместе — к победе!

Николай Олещук

Николай Олещук

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант

Что известно о ситуации на фронте 27-28 апреля

Как отмечает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки было зафиксировано 88 боевых столкновений.

Армия РФ нанесла 32 ракетных и 64 авиационных удара, совершила 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения. В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава противника, - сказано в заявлении Генштаба.

Кроме того, указано, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 2 радиолокационных станциях врага.

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