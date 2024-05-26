Росія почала "націоналізовувати" житло українців на окупованих територіях

РФ почала нову хвилю конфіскації майна українців на окупованих територіях

Відомо, що більшість мешканців були вимушені покинути регіон після окупації. Тепер загарбники почали нову хвилю процесу конфіскації майна з подальшою передачею "своїм посіпакам".

Згідно з затвердженим порядком, ворог може оголосити "безгосподарчим" приміщення, якщо власник його не переоформив за російськими правилами, або рік за адресою не платили за комунальні послуги.

Тепер всі власники нерухомості мають впродовж 30 днів переоформити право власності. Звичайно, що більшість населення, яке покинуло міста не зможе це зробити. Таким чином росіяни просто захоплять житло.

Правозахисники нагадали, що всі російські правила юридично не дійсні, тому всі власники житла станом на 24 лютого 2022 року ними й залишаються, які б документи не видавали місцеві гауляйтери.

Випускники на ТОТ не можуть отримати атестати без паспортів РФ

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області псевдовлада заборонила видачу шкільних атестатів, якщо в родини випускника немає роспаспортів.

Активісти встановили, що росіяни дали вказівку школам не видавати атестати про середню освіту, якщо у випускника або членів його сім'ї відсутній російський паспорт.