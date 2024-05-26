Россия начала "национализировать" жилье украинцев на оккупированных территориях

РФ начала новую волну конфискации имущества украинцев на оккупированных территориях

Известно, что большинство жителей были вынуждены покинуть регион после оккупации. Теперь захватчики начали новую волну процесса конфискации имущества с последующей передачей "своим муртадам".

Согласно утвержденному порядку, враг может объявить "бесхозяйственным" помещение, если владелец его не переоформил по российским правилам, или год по адресу не платили за коммунальные услуги.

Теперь все владельцы недвижимости должны в течение 30 дней переоформить право собственности. Конечно, большинство покинувшего города населения не сможет это сделать. Таким образом, россияне просто захватят жилье.

Правозащитники напомнили, что все российские правила юридически недействительны, поэтому все владельцы жилья по состоянию на 24 февраля 2022 года ими и остаются, какие бы документы не выдавали местные гауляйтеры.

Выпускники на ВОТ не могут получить аттестаты без паспортов РФ

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области псевдовласть запретила выдачу школьных аттестатов, если у семьи выпускника нет роспаспортов.

Активисты установили, что россияне дали указание школам не выдавать аттестаты о среднем образовании, если у выпускника или членов его семьи отсутствует российский паспорт.