Росія поцілила шахедом по судну Китаю у територіальних водах України
У ніч на 18 травня війська РФ атакували китайське торгове судно, яке знаходилося в територіальних водах України.

Головні тези:

  • Війська Росії атакують китайське торгове судно в територіальних водах України, використовуючи ударні дрони.
  • Цивільні кораблі, що прямують до українських портів, регулярно потрапляють під удари російських військ.

Росія атакувала китайське торговельне судно у Чорному морі

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, російські окупанти застосували для атаки ударний дрон типу "Шахед".

Цікаво, що рухало росіянами, коли вони сьогодні вночі вирішили "Шахедом" оприходувати китайське торговельне судно в нашому морі.

Він уточнив, що внаслідок удару ніхто не постраждав.

Обійшлося без жертв, але це щось нове.

Також він іронічно прокоментував інцидент, додавши: "произошла чудовищная ошибка", товарищи?

Російські війська регулярно атакують цивільні кораблі, які працюють у Чорному морі та прямують до українських портів. Так, зранку 5 травня окупанти завдали дронового удару по порту Одеси. Внаслідок атаки пошкоджень зазнало цивільне іноземне судно під прапором Островів Кука.

