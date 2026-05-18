Росія поцілила шахедом по судну Китаю у територіальних водах України

У ніч на 18 травня війська РФ атакували китайське торгове судно, яке знаходилося в територіальних водах України.

Росія атакувала китайське торговельне судно у Чорному морі

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, російські окупанти застосували для атаки ударний дрон типу "Шахед".

Цікаво, що рухало росіянами, коли вони сьогодні вночі вирішили "Шахедом" оприходувати китайське торговельне судно в нашому морі.

Він уточнив, що внаслідок удару ніхто не постраждав.

Обійшлося без жертв, але це щось нове. Поширити

Також він іронічно прокоментував інцидент, додавши: "произошла чудовищная ошибка", товарищи?