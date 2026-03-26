Росія знову завдала ударів по залізничній та портовій інфраструктурі України

Вночі російські війська атакували залізничну та портову інфраструктуру України, є один постраждалий.
Головні тези:
- Російські війська атакували залізничну та портову інфраструктуру України, спричинивши пошкодження локомотивів та причалів.
- Жодна людина не постраждала внаслідок цих атак, проте зафіксовано пошкодження обладнання та будівель портових операторів.
Росія знову ударила по залізниці та портах України
Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
За його словами, у Кіровоградській області БПЛА атакували пункт технічного обслуговування локомотивів. Зафіксовано пошкодження декількох локомотивів.
На півдні України були влучання по складських приміщеннях та причалах, пошкоджено будівлі портових операторів і морвокзалу.
Віцепремʼєр наголосив, що усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків і відновленням роботи.
Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що є пошкодження на території підприємств, частково пошкоджене обладнання. На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.
На жаль, одна людина постраждала.
Через атаку в окремих населених пунктах спостерігаються перебої з електропостачанням. Критична інфраструктура переведена на резервне живлення. Тривають відновлювальні роботи.
