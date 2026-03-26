Россия снова нанесла удары по железнодорожной и портовой инфраструктуре Украины

Ночью российские войска атаковали железнодорожную и портовую инфраструктуру Украины, один пострадавший.

Россия снова ударила по железной дороге и портам Украины

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, в Кировоградской области БПЛА атаковали пункт технического обслуживания локомотивов. Зафиксированы повреждения нескольких локомотивов.

На юге Украины были попадания по складским помещениям и причалам, повреждены здания портовых операторов и морвокзала.

Последствия атаки дронов РФ

Вицепремьер подчеркнул, что все профильные службы работают над ликвидацией последствий и возобновлением работы.

В Одесской области в результате ночной российской атаки повреждения получила портовая, энергетическая и промышленная инфраструктура.

Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что есть повреждения на территории предприятий, частично повреждено оборудование. На местах возникли пожары, оперативно ликвидированные спасателями.

Одесщина после атаки РФ

К сожалению, один человек пострадал.

Из-за атаки в отдельных населенных пунктах наблюдаются перебои с электроснабжением. Критическая инфраструктура переведена на резервное питание. Продолжаются восстановительные работы.