Россия снова нанесла удары по железнодорожной и портовой инфраструктуре Украины

Ночью российские войска атаковали железнодорожную и портовую инфраструктуру Украины, один пострадавший.
Главные тезисы
- Российские войска нанесли удары по железнодорожной и портовой инфраструктуре Украины, повредив локомотивы и здания портовых операторов.
- Атаки привели к повреждению оборудования и зданий, наблюдаются перебои с электроснабжением в отдельных населенных пунктах.
Россия снова ударила по железной дороге и портам Украины
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
По его словам, в Кировоградской области БПЛА атаковали пункт технического обслуживания локомотивов. Зафиксированы повреждения нескольких локомотивов.
На юге Украины были попадания по складским помещениям и причалам, повреждены здания портовых операторов и морвокзала.
Вицепремьер подчеркнул, что все профильные службы работают над ликвидацией последствий и возобновлением работы.
Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что есть повреждения на территории предприятий, частично повреждено оборудование. На местах возникли пожары, оперативно ликвидированные спасателями.
К сожалению, один человек пострадал.
Из-за атаки в отдельных населенных пунктах наблюдаются перебои с электроснабжением. Критическая инфраструктура переведена на резервное питание. Продолжаются восстановительные работы.
Больше по теме
