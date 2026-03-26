Россия снова нанесла удары по железнодорожной и портовой инфраструктуре Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Алексей Кулеба
локомотив
Читати українською

Ночью российские войска атаковали железнодорожную и портовую инфраструктуру Украины, один пострадавший.

Главные тезисы

  • Российские войска нанесли удары по железнодорожной и портовой инфраструктуре Украины, повредив локомотивы и здания портовых операторов.
  • Атаки привели к повреждению оборудования и зданий, наблюдаются перебои с электроснабжением в отдельных населенных пунктах.

Россия снова ударила по железной дороге и портам Украины

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, в Кировоградской области БПЛА атаковали пункт технического обслуживания локомотивов. Зафиксированы повреждения нескольких локомотивов.

На юге Украины были попадания по складским помещениям и причалам, повреждены здания портовых операторов и морвокзала.

Последствия атаки дронов РФ

Вицепремьер подчеркнул, что все профильные службы работают над ликвидацией последствий и возобновлением работы.

В Одесской области в результате ночной российской атаки повреждения получила портовая, энергетическая и промышленная инфраструктура.

Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что есть повреждения на территории предприятий, частично повреждено оборудование. На местах возникли пожары, оперативно ликвидированные спасателями.

Одесщина после атаки РФ

К сожалению, один человек пострадал.

Из-за атаки в отдельных населенных пунктах наблюдаются перебои с электроснабжением. Критическая инфраструктура переведена на резервное питание. Продолжаются восстановительные работы.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ
Цистерна
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ДСНС Украины
Житомирщина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Алексей Кулеба
Черноморск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?