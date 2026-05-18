Россия била шахедом по судну Китая в территориальных водах Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Россия била шахедом по судну Китая в территориальных водах Украины

ВМС ВСУ
шахед
Read in English
Читати українською

В ночь на 18 мая войска РФ атаковали китайское торговое судно, находившееся в территориальных водах Украины.

Главные тезисы

  • В ночь на 18 мая войска РФ атаковали китайское торговое судно в территориальных водах Украины.
  • Российские войска регулярно атакуют гражданские корабли в Черном море, направляющиеся в украинские порты.

Россия атаковала китайское торговое судно в Черном море

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, российские оккупанты применили для атаки ударный дрон типа "Шахед".

Интересно, что двигало россиянами, когда они сегодня ночью решили "Шахедом" оприходовать китайское торговое судно в нашем море.

Он уточнил, что в результате удара никто не пострадал.

Обошлось без жертв, но это что-то новое.

Также он иронически прокомментировал инцидент, добавив: произошла чудовищная ошибка, товарищи?

Российские войска регулярно атакуют гражданские корабли, которые работают в Черном море и направляются в украинские порты. Так, утром 5 мая оккупанты нанесли дроновый удар по порту Одессы. В результате атаки повреждения получило гражданское иностранное судно под флагом Островов Кука.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала баллистикой портовую инфраструктуру Одещины — 7 погибших, 15 раненых
Олег Кипер / Одесская ОВА
ракета
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ночью РФ атаковала порт "Южный" в Одесской области — какие последствия
ДСНС Украины
пожар
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия снова нанесла удары по железнодорожной и портовой инфраструктуре Украины
Алексей Кулеба
локомотив

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?