Россия била шахедом по судну Китая в территориальных водах Украины

В ночь на 18 мая войска РФ атаковали китайское торговое судно, находившееся в территориальных водах Украины.

Россия атаковала китайское торговое судно в Черном море

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, российские оккупанты применили для атаки ударный дрон типа "Шахед".

Интересно, что двигало россиянами, когда они сегодня ночью решили "Шахедом" оприходовать китайское торговое судно в нашем море.

Он уточнил, что в результате удара никто не пострадал.

Обошлось без жертв, но это что-то новое.

Также он иронически прокомментировал инцидент, добавив: произошла чудовищная ошибка, товарищи?