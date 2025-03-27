Розміщення збройних сил країн Заходу в Україні стане приводом для прямого зіткнення з Росією та НАТО, цинічно заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

Британія хоче розв’язати бійню у Європі — Захарова

Росія категорично проти такого сценарію, який загрожує прямим зіткненням Росії та НАТО", — сказала вона на брифінгу 27 березня, коментуючи ініціативу Лондона та Парижа про створення "коаліції охочих" для гарантій миру в Україні.

За словами Захарової, "насправді йдеться про військову інтервенцію в Україні під виглядом миротворчої операції".

Лондон та Париж продовжують виношувати задум військової інтервенції на Україну, все це маскується під якусь "миротворчу місію, — брехливо зазначила вона. Поширити

Як підкреслила Захарова, "британці чудово розуміють небезпеку геополітичної партії, що розігрується, саме тому прокидають ідею "знеособлення" форми миротворців, маючи на увазі відсутність шевронів або відмітних знаків, які б дозволили їх ідентифікувати".

Ми розуміємо, навіщо вони це роблять. Їм потрібно спровокувати Європу на бійню, — переконана одіозна дипломатка.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон очолили дискусії між 37 країнами на тему створення "коаліції охочих" для захисту умов угоди та гарантій миру в Україні.