Росія погрожує країнам НАТО через можливе розміщення миротворців в Україні
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Росія погрожує країнам НАТО через можливе розміщення миротворців в Україні

Захарова
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Джерело:  online.ua

Розміщення збройних сил країн Заходу в Україні стане приводом для прямого зіткнення з Росією та НАТО, цинічно заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

Головні тези:

  • Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова стверджує, що розміщення миротворців НАТО в Україні загрожує прямим зіткненням з Росією.
  • Ініціатива Лондона та Парижа про створення “коаліції охочих” для гарантій миру в Україні викликала категоричний протест країни-агресорки.
  • Британія та Франція мають намір розмістити 30 тис військових в Україні після досягнення мирної угоди, що викликає напругу в регіоні.

Британія хоче розв’язати бійню у Європі — Захарова

Росія категорично проти такого сценарію, який загрожує прямим зіткненням Росії та НАТО", — сказала вона на брифінгу 27 березня, коментуючи ініціативу Лондона та Парижа про створення "коаліції охочих" для гарантій миру в Україні.

За словами Захарової, "насправді йдеться про військову інтервенцію в Україні під виглядом миротворчої операції".

Лондон та Париж продовжують виношувати задум військової інтервенції на Україну, все це маскується під якусь "миротворчу місію, — брехливо зазначила вона.

Як підкреслила Захарова, "британці чудово розуміють небезпеку геополітичної партії, що розігрується, саме тому прокидають ідею "знеособлення" форми миротворців, маючи на увазі відсутність шевронів або відмітних знаків, які б дозволили їх ідентифікувати".

Ми розуміємо, навіщо вони це роблять. Їм потрібно спровокувати Європу на бійню, — переконана одіозна дипломатка.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон очолили дискусії між 37 країнами на тему створення "коаліції охочих" для захисту умов угоди та гарантій миру в Україні.

Газета The Wall Street Journal інформувала з посиланням на джерела, що Велика Британія та Франція розробляють плани розмістити 30 тис. військових в Україні після досягнення мирної угоди. Однак реалізація цієї ініціативи буде дуже утруднена без можливої ​​підтримки США. Лідери низки європейських країн поставилися до цього проєкту стримано.

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