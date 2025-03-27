Размещение вооруженных сил стран Запада в Украине станет поводом к прямому столкновению с Россией и НАТО, цинично заявила официальная представительница МИД РФ Мария Захарова.
Главные тезисы
- Размещение вооруженных сил НАТО в Украине вызывает категорический протест России.
- Согласно циничным высказываниям Марии Захаровой, запланированное размещение 30 тыс военных в Украине после мирного соглашения может привести к прямому столкновению России и НАТО.
- Британия и Франция считают необходимым создание коалиции для защиты условий соглашения и гарантий мира в Украине, поддержка США при этом крайне важна.
Британия хочет развязать бойню в Европе - Захарова
Россия категорически против такого сценария, который чревато прямым столкновением России и НАТО", — сказала она на брифинге 27 марта, комментируя инициативу Лондона и Парижа о создании "коалиции желающих" для гарантий мира в Украине.
По словам Захаровой, "на самом деле речь идет о военной интервенции в Украине под видом миротворческой операции".
Как подчеркнула Захарова, "британцы прекрасно понимают опасность разыгрываемой геополитической партии, именно поэтому пробуждают идею "обезличивания" формы миротворцев, имея в виду отсутствие шевронов или отличительных знаков, которые позволили бы их идентифицировать".
Мы понимаем, зачем они это делают. Им нужно спровоцировать Европу на бойню, убеждена одиозная дипломатка.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон возглавили дискуссии между 37 странами по созданию "коалиции желающих" для защиты условий соглашения и гарантий мира в Украине.
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