Размещение вооруженных сил стран Запада в Украине станет поводом к прямому столкновению с Россией и НАТО, цинично заявила официальная представительница МИД РФ Мария Захарова.

Британия хочет развязать бойню в Европе - Захарова

Россия категорически против такого сценария, который чревато прямым столкновением России и НАТО", — сказала она на брифинге 27 марта, комментируя инициативу Лондона и Парижа о создании "коалиции желающих" для гарантий мира в Украине.

По словам Захаровой, "на самом деле речь идет о военной интервенции в Украине под видом миротворческой операции".

Лондон и Париж продолжают вынашивать замысел военной интервенции на Украину, все это маскируется под некую миротворческую миссию, — лживо отметила она. Поделиться

Как подчеркнула Захарова, "британцы прекрасно понимают опасность разыгрываемой геополитической партии, именно поэтому пробуждают идею "обезличивания" формы миротворцев, имея в виду отсутствие шевронов или отличительных знаков, которые позволили бы их идентифицировать".

Мы понимаем, зачем они это делают. Им нужно спровоцировать Европу на бойню, убеждена одиозная дипломатка.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон возглавили дискуссии между 37 странами по созданию "коалиции желающих" для защиты условий соглашения и гарантий мира в Украине.