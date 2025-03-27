Россия угрожает странам НАТО из-за возможного размещения миротворцев в Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Россия угрожает странам НАТО из-за возможного размещения миротворцев в Украине

Захарова
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Источник:  online.ua

Размещение вооруженных сил стран Запада в Украине станет поводом к прямому столкновению с Россией и НАТО, цинично заявила официальная представительница МИД РФ Мария Захарова.

Главные тезисы

  • Размещение вооруженных сил НАТО в Украине вызывает категорический протест России.
  • Согласно циничным высказываниям Марии Захаровой, запланированное размещение 30 тыс военных в Украине после мирного соглашения может привести к прямому столкновению России и НАТО.
  • Британия и Франция считают необходимым создание коалиции для защиты условий соглашения и гарантий мира в Украине, поддержка США при этом крайне важна.

Британия хочет развязать бойню в Европе - Захарова

Россия категорически против такого сценария, который чревато прямым столкновением России и НАТО", — сказала она на брифинге 27 марта, комментируя инициативу Лондона и Парижа о создании "коалиции желающих" для гарантий мира в Украине.

По словам Захаровой, "на самом деле речь идет о военной интервенции в Украине под видом миротворческой операции".

Лондон и Париж продолжают вынашивать замысел военной интервенции на Украину, все это маскируется под некую миротворческую миссию, — лживо отметила она.

Как подчеркнула Захарова, "британцы прекрасно понимают опасность разыгрываемой геополитической партии, именно поэтому пробуждают идею "обезличивания" формы миротворцев, имея в виду отсутствие шевронов или отличительных знаков, которые позволили бы их идентифицировать".

Мы понимаем, зачем они это делают. Им нужно спровоцировать Европу на бойню, убеждена одиозная дипломатка.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон возглавили дискуссии между 37 странами по созданию "коалиции желающих" для защиты условий соглашения и гарантий мира в Украине.

Газета The Wall Street Journal информировала со ссылкой на источники, что Великобритания и Франция разрабатывают планы разместить 30 тысяч. военных в Украине после достижения мирного соглашения Однако реализация этой инициативы будет очень затруднена без возможной поддержки США. Лидеры ряда европейских стран отнеслись к этому проекту сдержанно.

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