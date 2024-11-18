Росія погрожує США через надання дозволу Україні бити ATACMS по території РФ
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Росія погрожує США через надання дозволу Україні бити ATACMS по території РФ

Захарова
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Джерело:  online.ua

У Міністерстві закордонних справ Росії цинічно заявили, що удари України по російській території далекобійними ракетами ATACMS будуть розцінені як пряма участь США у російсько-українській війні.

Головні тези:

  • Міністерство закордонних справ Росії погрожує реакцією на удари України по російській території ракетами ATACMS, розцінюючи їх як пряму участь США в конфлікті.
  • Захарова заявила, що використання далекобійних ракет українськими військами буде розглянуто як радикальна зміна суті та природи конфлікту.
  • Представниця російського міністерства наголосила, що відповідь Росії на такі дії буде адекватною та відчутною.
  • Президент США Джо Байден дав дозвіл Україні використовувати ракети ATACMS по території РФ у зв'язку з військовими подіями в Курській області та залученням військ Північної Кореї.
  • Білий дім не підтверджує прямо дозвіл на удари по території Росії, але зазначає, що розробляв відповідь на дії КНДР.

Одіозна Захарова погрожує США

Захарова заявила, що використання Києвом далекобійних ракет для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії, а також радикальну зміну суті та природи конфлікту".

Відповідь Росії буде в такому разі адекватною і відчутною, – хвалькувато сказала речниця російського міністерства.

Варто зазначити, раніше українські війська вже застосовували ракети ATACMS по тимчасово окупованих Росією територіях, які РФ вважає своїми і навіть внесла їх у свою конституцію.

При цьому Захарова підкреслила, що поки не відомо, чи спирається на офіційні джерела інформація про нібито наданий Джо Байденом Києву дозвіл завдавати американськими ракетами ATACMS удари вглиб території Росії.

Байден надав дозвіл Україні бити ATACMS по РФ

Раніше медіа повідомили, що президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю – ракети ATACMS – по території РФ.

За даними порталу Axios, наразі йдеться про територію Курської області, й рішення задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї.

У Білому домі відмовились прямо підтвердити дозвіл Україні на застосування далекобійних ракет по військових цілях, розташованих на території Росії, але згадали, що розробляли відповідь на залучення військ КНДР до війни.

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