В Министерстве иностранных дел России цинично заявили, что удары Украины по российской территории дальнобойными ракетами ATACMS будут расценены как прямое участие США в российско-украинской войне.
Главные тезисы
- Министерство иностранных дел России угрожает реакцией на удары Украины по российской территории ракетами ATACMS, расценивая их как прямое участие США в войне.
- Использование дальнобойных ракет украинскими войсками будет рассмотрено как радикальное изменение сущности и природы конфликта, считает представитель российского министерства.
- Президент США Джо Байден дал разрешение Украине использовать ракеты ATACMS по территории России в контексте военных событий в Курской области и привлечения войск Северной Кореи.
- Захарова подчеркнула, что ответ России на такие действия будет адекватным и ощутимым в случае ударов Украины по российской территории.
- Белый дом не подтверждает прямое разрешение на удары по территории России, однако отмечает, что рассматривал варианты ответа на действия Северной Кореи.
Одиозная Захарова угрожает США
Захарова заявила, что использование Киевом дальнобойных ракет для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сущности и природы конфликта".
Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым, — хвастливо сказала спикера российского министерства.
Стоит отметить, что ранее украинские войска уже применяли ракеты ATACMS по временно оккупированным Россией территориям, которые РФ считает своими и даже внесла их в свою конституцию.
Байден предоставил разрешение Украине бить ATACMS по РФ
Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие — ракеты ATACMS — по территории РФ.
По данным портала Axios, речь идет о территории Курской области, и решение задумано как реакция на привлечение в войну войск Северной Кореи.
В Белом доме отказались подтвердить разрешение Украине на применение дальнобойных ракет по военным целям, расположенным на территории России, но вспомнили, что разрабатывали ответ на привлечение войск КНДР к войне.
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