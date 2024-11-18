Россия угрожает США из-за предоставления разрешения Украине бить ATACMS по территории РФ

В Министерстве иностранных дел России цинично заявили, что удары Украины по российской территории дальнобойными ракетами ATACMS будут расценены как прямое участие США в российско-украинской войне.

Одиозная Захарова угрожает США

Захарова заявила, что использование Киевом дальнобойных ракет для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сущности и природы конфликта".

Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым, — хвастливо сказала спикера российского министерства.

Стоит отметить, что ранее украинские войска уже применяли ракеты ATACMS по временно оккупированным Россией территориям, которые РФ считает своими и даже внесла их в свою конституцию.

При этом Захарова подчеркнула, что пока не известно, опирается ли на официальные источники информация о якобы предоставленном Джо Байденом Киеве разрешении наносить американскими ракетами ATACMS удары вглубь территории России. Поделиться

Байден предоставил разрешение Украине бить ATACMS по РФ

Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие — ракеты ATACMS — по территории РФ.

По данным портала Axios, речь идет о территории Курской области, и решение задумано как реакция на привлечение в войну войск Северной Кореи.

В Белом доме отказались подтвердить разрешение Украине на применение дальнобойных ракет по военным целям, расположенным на территории России, но вспомнили, что разрабатывали ответ на привлечение войск КНДР к войне.