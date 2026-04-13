Росія порушила "великоднє перемир’я" понад 10700 разів — Генштаб

На фронті минулої доби, 12 квітня, були зафіксовані 107 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками. З початку оголошення режиму припинення вогню було зафіксовано 10 721 порушення з боку військ РФ.
Головні тези:
- За добу на фронті було зафіксовано 107 бойових зіткнень між військами України та РФ.
- Росія порушила великоднє перемир'я понад 10 700 разів, виконавши понад 1 200 артилерійських обстрілів.
Росія цинічно порушила "великоднє перемир’я" 10721 раз
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Фейсбуці станом на 8:00 13 квітня.
За даними Генштабу, ворог задіяв 7702 дрони-камікадзе та здійснив 1202 обстріли, зокрема 20 — із реактивних систем залпового вогню.
