Россия нарушила "пасхальное перемирие" более 10700 раз — Генштаб

На фронте прошедших суток, 12 апреля, были зафиксированы 107 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками. С начала объявления режима прекращения огня было зафиксировано 10721 нарушения со стороны войск РФ.

Россия цинично нарушила "пасхальное перемирие" 10721 раз

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Фейсбуке по состоянию на 8.00 13 апреля.

Всего за время объявленного режима прекращения огня ракетных, авиационных ударов, ударов дронами-камикадзе не отмечалось, однако россияне совершили 1567 артиллерийских обстрелов позиций Сил обороны, провели 119 штурмовых действий. нанесли 9035 ударов дронами-камикадзе (из них "Италмас", "Ланцет" и "Молния" — 2205, fpv-дроны — 6830).

По данным Генштаба, враг задействовал 7702 дрона-камикадзе и произвел 1202 обстрела, в том числе 20 — из реактивных систем залпового огня.