Россия нарушила "пасхальное перемирие" более 10700 раз — Генштаб

На фронте прошедших суток, 12 апреля, были зафиксированы 107 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками. С начала объявления режима прекращения огня было зафиксировано 10721 нарушения со стороны войск РФ.
Главные тезисы
- Российские захватчики нарушили пасхальное перемирие более 10700 раз, совершив 1200 артиллерийских обстрелов.
- Генштаб ВСУ зафиксировал 107 боевых столкновений между войсками Украины и РФ за одни сутки.
Россия цинично нарушила "пасхальное перемирие" 10721 раз
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Фейсбуке по состоянию на 8.00 13 апреля.
По данным Генштаба, враг задействовал 7702 дрона-камикадзе и произвел 1202 обстрела, в том числе 20 — из реактивных систем залпового огня.
