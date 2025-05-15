Росія поширює дезінформацію щодо "загострення" на кордоні України та Угорщини
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія поширює дезінформацію щодо "загострення" на кордоні України та Угорщини

Центр протидії дезінформації
кордон

Російська пропаганда на тлі дипломатичних зусиль із врегулювання війни активізувала дезінформаційну кампанію щодо нібито загострення ситуації на українсько-угорському кордоні.

Головні тези:

  • Російська пропаганда поширює фейки про загострення на українсько-угорському кордоні, щоб відвернути увагу від справжніх подій.
  • Інцидентів на кордоні не було фіксованою, що свідчить про спокійну ситуацію в регіоні
  • Дезінформаційні відомості призвані дестабілізувати інформаційне поле та викликати паніку серед населення.

У ЦПД спростували російський фейк щодо України та Угорщини

Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомив у Фейсбуці.

Пропагандисти ширять, зокрема, фейки про нібито збиття українських дронів або про стягування бойової техніки й авіації угорських військ до кордону з Україною.

ЦПД перевірив поширювану ворогом інформацію в Державній прикордонній службі України та на підставі цього заявляє: ситуація на українсько-угорському кордоні залишається спокійною, жодних інцидентів не фіксувалося.

У Центрі наголошують, що такими дезінформаційними вкидами російська пропаганда намагається відвернути увагу міжнародної спільноти від власного саботажу дипломатичних зусиль щодо припинення війни.

Створення хибного враження про можливу ескалацію на українсько-угорському кордоні покликане дестабілізувати інформаційне поле та посіяти паніку серед населення.

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