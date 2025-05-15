Росія поширює дезінформацію щодо "загострення" на кордоні України та Угорщини

Російська пропаганда на тлі дипломатичних зусиль із врегулювання війни активізувала дезінформаційну кампанію щодо нібито загострення ситуації на українсько-угорському кордоні.

У ЦПД спростували російський фейк щодо України та Угорщини

Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомив у Фейсбуці.

Пропагандисти ширять, зокрема, фейки про нібито збиття українських дронів або про стягування бойової техніки й авіації угорських військ до кордону з Україною.

ЦПД перевірив поширювану ворогом інформацію в Державній прикордонній службі України та на підставі цього заявляє: ситуація на українсько-угорському кордоні залишається спокійною, жодних інцидентів не фіксувалося.

У Центрі наголошують, що такими дезінформаційними вкидами російська пропаганда намагається відвернути увагу міжнародної спільноти від власного саботажу дипломатичних зусиль щодо припинення війни.