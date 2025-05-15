Росія поширює дезінформацію щодо "загострення" на кордоні України та Угорщини

Російська пропаганда на тлі дипломатичних зусиль із врегулювання війни активізувала дезінформаційну кампанію щодо нібито загострення ситуації на українсько-угорському кордоні.
Головні тези:
- Російська пропаганда поширює фейки про загострення на українсько-угорському кордоні, щоб відвернути увагу від справжніх подій.
- Інцидентів на кордоні не було фіксованою, що свідчить про спокійну ситуацію в регіоні
- Дезінформаційні відомості призвані дестабілізувати інформаційне поле та викликати паніку серед населення.
У ЦПД спростували російський фейк щодо України та Угорщини
Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомив у Фейсбуці.
Пропагандисти ширять, зокрема, фейки про нібито збиття українських дронів або про стягування бойової техніки й авіації угорських військ до кордону з Україною.
ЦПД перевірив поширювану ворогом інформацію в Державній прикордонній службі України та на підставі цього заявляє: ситуація на українсько-угорському кордоні залишається спокійною, жодних інцидентів не фіксувалося.
У Центрі наголошують, що такими дезінформаційними вкидами російська пропаганда намагається відвернути увагу міжнародної спільноти від власного саботажу дипломатичних зусиль щодо припинення війни.
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