Россия распространяет дезинформацию по "обострение" на границе Украины и Венгрии

Российская пропаганда на фоне дипломатических усилий по урегулированию войны активизировала дезинформационную кампанию о якобы обострении ситуации на украинско-венгерской границе.

У ЦПД опровергли российский фейк по Украине и Венгрии

Об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщил в Фейсбуке.

Пропагандисты ходят, в частности, фейки о якобы сбитии украинских дронов или о стягивании боевой техники и авиации венгерских войск к границе с Украиной.

ЦПИ проверил распространяемую врагом информацию в Государственной пограничной службе Украины и на основании этого заявляет: ситуация на украинско-венгерской границе остается спокойной, никаких инцидентов не фиксировалось.

В Центре подчеркивают, что такими дезинформационными вбросами российская пропаганда пытается отвлечь внимание международного сообщества от собственного саботажа дипломатических усилий по прекращению войны.