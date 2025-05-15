Россия распространяет дезинформацию по "обострение" на границе Украины и Венгрии
Категория
Украина
Дата публикации

Россия распространяет дезинформацию по "обострение" на границе Украины и Венгрии

ЦПД
граница
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Российская пропаганда на фоне дипломатических усилий по урегулированию войны активизировала дезинформационную кампанию о якобы обострении ситуации на украинско-венгерской границе.

Главные тезисы

  • Российская пропаганда распространяет дезинформацию об “обострении” на украинско-венгерской границе для отвлечения внимания от настоящих событий.
  • Ситуация на украинско-венгерской границе спокойна, и никаких инцидентов не фиксировалось, что подтверждено Центром противодействия дезинформации.
  • Российская пропаганда пытается создать ошибочное впечатление о возможной эскалации на границе с целью дестабилизировать информационное поле и вызвать панику среди населения.

У ЦПД опровергли российский фейк по Украине и Венгрии

Об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщил в Фейсбуке.

Пропагандисты ходят, в частности, фейки о якобы сбитии украинских дронов или о стягивании боевой техники и авиации венгерских войск к границе с Украиной.

ЦПИ проверил распространяемую врагом информацию в Государственной пограничной службе Украины и на основании этого заявляет: ситуация на украинско-венгерской границе остается спокойной, никаких инцидентов не фиксировалось.

В Центре подчеркивают, что такими дезинформационными вбросами российская пропаганда пытается отвлечь внимание международного сообщества от собственного саботажа дипломатических усилий по прекращению войны.

Создание ошибочного впечатления о возможной эскалации на украинско-венгерской границе призвано дестабилизировать информационное поле и посеять панику среди населения.

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