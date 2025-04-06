Росія припустилася фатальної помилки щодо Китаю — ворент-офіцер

Ворент-офіцер американського спецназу Стів Балестрієрі нагадав про те, що 10 років тому Китай придбав у Росії 24 винищувачі Су-35. Лише згодом Москва усвідомила, що для КНР не проблема скопіювати чийсь винахід та використовувати його у власних цілях.

Росія недооцінила Китай та його плани

Що важливо розуміти, ще 35 років тому Пекін почав закуповувати винищувач дальнього радіуса дії Су-27.

Росія була шокована та обурена, коли Китай представив літак власного виробництва J-11, який нагадував Су-27 — літак, на виробництво якого КНР не мала ліцензії.

Російські ЗМІ виступили проти продажу через побоювання, що китайці скопіюють літак і продаватимуть його як свій власний. Саме так і сталося, — наголосив Балестрієрі. Поширити

Ворент-офіцер звертає увагу на те, що вперше цей винищувач був залучений до бойових дій ще 10 років тому в Сирії.

Минуло не так багато часу і Росія погодилася продати Китаю 20 Су-25 за 2 млрд доларів.

Фото: wikipedia.org

Експерт озвучив припущення, що Пекін, цілком можливо, використовував цей винищувач як проміжний варіант, поки їхній літак J-20 не буде повністю готовий.