Росія припустилася фатальної помилки щодо Китаю — ворент-офіцер
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Росія припустилася фатальної помилки щодо Китаю — ворент-офіцер

Росія недооцінила Китай та його плани
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Джерело:  online.ua

 Ворент-офіцер американського спецназу Стів Балестрієрі нагадав про те, що 10 років тому Китай придбав у Росії 24 винищувачі Су-35. Лише згодом Москва усвідомила, що для КНР не проблема скопіювати чийсь винахід та використовувати його у власних цілях. 

Головні тези:

  • Пекін використовував винищувачі Су-35 як проміжній варіант до готовності свого власного літака J-20.
  • Існує припущення, що Китай купив Су-35 для утримання його на ринку від потенційних конкурентів, таких як Індія.

Росія недооцінила Китай та його плани

Що важливо розуміти, ще 35 років тому Пекін почав закуповувати винищувач дальнього радіуса дії Су-27.

Росія була шокована та обурена, коли Китай представив літак власного виробництва J-11, який нагадував Су-27 — літак, на виробництво якого КНР не мала ліцензії.

Російські ЗМІ виступили проти продажу через побоювання, що китайці скопіюють літак і продаватимуть його як свій власний. Саме так і сталося, — наголосив Балестрієрі.

Ворент-офіцер звертає увагу на те, що вперше цей винищувач був залучений до бойових дій ще 10 років тому в Сирії.

Минуло не так багато часу і Росія погодилася продати Китаю 20 Су-25 за 2 млрд доларів.

Фото: wikipedia.org

Експерт озвучив припущення, що Пекін, цілком можливо, використовував цей винищувач як проміжний варіант, поки їхній літак J-20 не буде повністю готовий.

Одна з інтригуючих теорій полягала в тому, що Китай купив Су-35, щоб утримати його на ринку від таких супротивників, як Індія, яка купує російську і європейську зброю і техніку. Я сумніваюся, що це причина, але це сильна думка, — додав Балестрієрі.

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