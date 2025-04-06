Россия допустила роковую ошибку в отношении Китая — уорент-офицер

Уорент-офицер американского спецназа Стив Балестриери напомнил о том, что 10 лет назад Китай приобрел у России 24 истребителя Су-35. Лишь впоследствии Москва осознала, что для КНР не проблема скопировать чье-то изобретение и использовать его в своих целях.
Главные тезисы
- Пекин использовал истребители Су-35 в качестве промежуточного варианта к готовности своего собственного самолета J-20.
- Предполагается, что Китай купил Су-35 для удержания его на рынке от потенциальных конкурентов, таких как Индия.
Россия недооценила Китай и его планы
Что важно понимать, еще 35 лет назад Пекин начал закупать истребители дальнего радиуса действия Су-27.
Россия была в шоке и возмущении, когда Китай представил самолет собственного производства J-11, напоминавший Су-27 — самолет, на производство которого КНР не имела лицензии.
Уорент-офицер обращает внимание на то, что впервые этот истребитель был привлечен к боевым действиям еще 10 лет назад в Сирии.
Прошло не так много времени, и Россия согласилась продать Китаю 20 Су-25 за 2 млрд долларов.
Эксперт озвучил предположение, что Пекин вполне возможно использовал этот истребитель как промежуточный вариант, пока их самолет J-20 не будет полностью готов.
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