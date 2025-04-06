Россия допустила роковую ошибку в отношении Китая — уорент-офицер
Категория
Мир
Дата публикации

Россия допустила роковую ошибку в отношении Китая — уорент-офицер

Россия недооценила Китай и его планы
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Источник:  online.ua

Уорент-офицер американского спецназа Стив Балестриери напомнил о том, что 10 лет назад Китай приобрел у России 24 истребителя Су-35. Лишь впоследствии Москва осознала, что для КНР не проблема скопировать чье-то изобретение и использовать его в своих целях.

Главные тезисы

  • Пекин использовал истребители Су-35 в качестве промежуточного варианта к готовности своего собственного самолета J-20.
  • Предполагается, что Китай купил Су-35 для удержания его на рынке от потенциальных конкурентов, таких как Индия.

Россия недооценила Китай и его планы

Что важно понимать, еще 35 лет назад Пекин начал закупать истребители дальнего радиуса действия Су-27.

Россия была в шоке и возмущении, когда Китай представил самолет собственного производства J-11, напоминавший Су-27 — самолет, на производство которого КНР не имела лицензии.

Российские СМИ выступили против продаж из-за опасений, что китайцы скопируют самолет и будут продавать его как свой собственный. Именно так и произошло, — подчеркнул Балестриери.

Уорент-офицер обращает внимание на то, что впервые этот истребитель был привлечен к боевым действиям еще 10 лет назад в Сирии.

Прошло не так много времени, и Россия согласилась продать Китаю 20 Су-25 за 2 млрд долларов.

Фото: wikipedia.org

Эксперт озвучил предположение, что Пекин вполне возможно использовал этот истребитель как промежуточный вариант, пока их самолет J-20 не будет полностью готов.

Одна из интригующих теорий заключалась в том, что Китай купил Су-35, чтобы удержать его на рынке от таких противников, как Индия, покупающая российское и европейское оружие и технику. Я сомневаюсь, что это причина, но это сильное мнение, — добавил Балестриери.

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