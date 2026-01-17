Росія продовжує тероризувати дронами Сумщину — троє поранених
Росія продовжує тероризувати дронами Сумщину — троє поранених

Сумська ОВА
Сумщина
Внаслідок удару БпЛА по Сумах 17 січня постраждали двоє людей, у Сумській громаді поранено чоловіка.

Головні тези:

  • Двоє людей отримали поранення внаслідок дронових атак на Суми, третя жертва у Сумській громаді.
  • У результаті ударів БпЛА пошкоджено 25 вікон у сусідніх будинках, поранена 77-річна жінка.
  • В Битицькому старостинському окрузі зареєстровано напад біля магазину, поранений цивільний чоловік.

Троє людей отримали поранення на Сумщині через дронові атаки РФ

Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Внаслідок удару безпілотника у Зарічному районі Сум постраждали двоє людей, серед них 77-річна жінка, її госпіталізували.

У трьох прилеглих багатоповерхових та одному приватному будинках ударом пошкоджено 25 вікон.

У Битицькому старостинському окрузі зафіксовано влучання біля магазину. Поранений цивільний 23-річний чоловік. Він госпіталізований.

