Россия продолжает терроризировать дронами Сумщину — трое раненых
Украина
Россия продолжает терроризировать дронами Сумщину — трое раненых

В результате удара БпЛА по Сумам 17 января пострадали два человека, в Сумской общине ранен мужчина.

Главные тезисы

  • Дроны России атаковали мирное население на Сумщине, что привело к ранениям у нескольких людей.
  • В результате ударов беспилотников повреждены окна в домах и магазине, несколько человек госпитализированы.
  • Начальник Сумской городской военной администрации подтвердил факт дроновых атак и сообщил о пострадавших.

Три человека получили ранения в Сумской области из-за дроновых атак РФ

Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

В результате удара беспилотника в Заречном районе Сум пострадали два человека, среди них 77-летняя женщина, ее госпитализировали.

В трех близлежащих многоэтажных и одном частном домах ударом повреждено 25 окон.

В Битицком старостинском округе зафиксировано попадание возле магазина. Ранен гражданский 23-летний мужчина. Он госпитализирован.

