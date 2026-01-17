Россия продолжает терроризировать дронами Сумщину — трое раненых

В результате удара БпЛА по Сумам 17 января пострадали два человека, в Сумской общине ранен мужчина.
Три человека получили ранения в Сумской области из-за дроновых атак РФ
Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.
В результате удара беспилотника в Заречном районе Сум пострадали два человека, среди них 77-летняя женщина, ее госпитализировали.
В трех близлежащих многоэтажных и одном частном домах ударом повреждено 25 окон.
