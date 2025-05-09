Росія проти Європи. У Нідерландах озвучили ризики нової війни

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф бачить ризики, що Росія протягом двох-трьох років може зосередити війська на північному кордоні Європи для початку ще однієї війни.
Головні тези:
- Розглянуті ризики можливого конфлікту розкривають актуальність напружених відносин Росії та Європи.
- Продовження російської військової активності на північному кордоні може паралізувати стабільність регіону, викликати загрозу для інших європейських країн.
Росія може почати нову війну на півночі Європи
Перебуваючи в Осло, Схооф прокоментував повідомлення про посилення російської військової активності поблизу фінського кордону.
Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф вважає, що Росія може протягом двох-трьох років наростити військові сили на північноєвропейському кордоні, щоб розпочати ще одну війну.
Водночас він наголосив, що не хоче сіяти паніку та лякати:
Я не кажу, що Росія точно нападе. Я не прагну когось лякати. Але разом з іншими європейськими країнами ми повинні наполегливо працювати, щоб цього не допустити.
Зазначається, що Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф 9 травня перебуває в Осло на зустрічі лідерів країн-учасниць “Об’єднаного експедиційного корпусу”.
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