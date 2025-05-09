Росія проти Європи. У Нідерландах озвучили ризики нової війни

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф бачить ризики, що Росія протягом двох-трьох років може зосередити війська на північному кордоні Європи для початку ще однієї війни.

Росія може почати нову війну на півночі Європи

Перебуваючи в Осло, Схооф прокоментував повідомлення про посилення російської військової активності поблизу фінського кордону.

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф вважає, що Росія може протягом двох-трьох років наростити військові сили на північноєвропейському кордоні, щоб розпочати ще одну війну.

За кілька років Росія зможе розвинути достатній потенціал, щоб можливо розпочати ще одну війну, і це цілком може статися на європейському континенті. Дік Схооф Прем’єр-міністр Нідерландів

Водночас він наголосив, що не хоче сіяти паніку та лякати:

Я не кажу, що Росія точно нападе. Я не прагну когось лякати. Але разом з іншими європейськими країнами ми повинні наполегливо працювати, щоб цього не допустити.

Зазначається, що Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф 9 травня перебуває в Осло на зустрічі лідерів країн-учасниць “Об’єднаного експедиційного корпусу”.