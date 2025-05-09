Россия против Европы. В Нидерландах озвучили риски новой войны
Категория
Мир
Дата публикации

Россия против Европы. В Нидерландах озвучили риски новой войны

Схооф
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф видит риски, что Россия в течение двух-трех лет может сосредоточить войска на северной границе Европы для начала еще одной войны.

Главные тезисы

  • Премьер-министр Нидерландов предупредил о возможности России нарастить военные силы на севере Европы для начала новой войны.
  • Россия обнаруживает усиление военной активности у финской границы, что вызывает опасения у европейских лидеров.
  • Дик Схооф не исключает возможности новой войны на европейском континенте, призывая к сотрудничеству европейских стран для предотвращения конфликта.

Россия может начать новую войну на севере Европы

Находясь в Осло, Схооф прокомментировал сообщение об усилении российской военной активности вблизи финской границы.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф считает, что Россия может в течение двух-трех лет нарастить военные силы на североевропейской границе, чтобы начать еще одну войну.

Через несколько лет Россия сможет развить достаточный потенциал, чтобы начать еще одну войну, и это вполне может произойти на европейском континенте.

Дик Схооф

Дик Схооф

Премьер-министр Нидерландов

В то же время он подчеркнул, что не хочет сеять панику и пугать:

Я не говорю, что Россия точно нападет. Я не хочу кого-то пугать. Но вместе с другими европейскими странами мы должны упорно работать, чтобы этого не допустить.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф 9 мая находится в Осло на встрече лидеров стран-участниц "Объединенного экспедиционного корпуса".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Россия восстановит армию и нападет на НАТО — немецкие аналитики предвидели новую войну
DGAP
Армия РФ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Реакция будет сокрушительной". Рютте жестко предупредил Россию в случае нападения на страны НАТО
Рютте
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В НАТО предупреждают о новых планах Путина относительно ядерного оружия
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?