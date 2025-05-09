Россия против Европы. В Нидерландах озвучили риски новой войны

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф видит риски, что Россия в течение двух-трех лет может сосредоточить войска на северной границе Европы для начала еще одной войны.

Россия может начать новую войну на севере Европы

Находясь в Осло, Схооф прокомментировал сообщение об усилении российской военной активности вблизи финской границы.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф считает, что Россия может в течение двух-трех лет нарастить военные силы на североевропейской границе, чтобы начать еще одну войну.

Через несколько лет Россия сможет развить достаточный потенциал, чтобы начать еще одну войну, и это вполне может произойти на европейском континенте. Дик Схооф Премьер-министр Нидерландов

В то же время он подчеркнул, что не хочет сеять панику и пугать:

Я не говорю, что Россия точно нападет. Я не хочу кого-то пугать. Но вместе с другими европейскими странами мы должны упорно работать, чтобы этого не допустить.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф 9 мая находится в Осло на встрече лидеров стран-участниц "Объединенного экспедиционного корпуса".