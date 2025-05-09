Россия против Европы. В Нидерландах озвучили риски новой войны

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф видит риски, что Россия в течение двух-трех лет может сосредоточить войска на северной границе Европы для начала еще одной войны.
Главные тезисы
- Премьер-министр Нидерландов предупредил о возможности России нарастить военные силы на севере Европы для начала новой войны.
- Россия обнаруживает усиление военной активности у финской границы, что вызывает опасения у европейских лидеров.
- Дик Схооф не исключает возможности новой войны на европейском континенте, призывая к сотрудничеству европейских стран для предотвращения конфликта.
Россия может начать новую войну на севере Европы
Находясь в Осло, Схооф прокомментировал сообщение об усилении российской военной активности вблизи финской границы.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф считает, что Россия может в течение двух-трех лет нарастить военные силы на североевропейской границе, чтобы начать еще одну войну.
В то же время он подчеркнул, что не хочет сеять панику и пугать:
Я не говорю, что Россия точно нападет. Я не хочу кого-то пугать. Но вместе с другими европейскими странами мы должны упорно работать, чтобы этого не допустить.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф 9 мая находится в Осло на встрече лидеров стран-участниц "Объединенного экспедиционного корпуса".
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