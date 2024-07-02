Росія провалилася під час важливого голосування в ООН

Шеф української дипломатії Дмитро Кулеба повідомив про ще один гучний провал країни-агресорки РФ на міжнародній арені.

У Росії з’явилися нові серйозні проблеми в ООН

За словами очільника МЗС України, РФ не обрали до одного з шести головних органів ООН — Економічної і соціальної рада ООН (ЕКОСОР).

Сьогодні (1 липня — ред.) відбувся 26-й тур голосування, в якому Росія не змогла бути обраною до ЕКОСОР, одного з шести головних органів ООН. Дмитро Кулеба Глава МЗС України

Як зазначає український дипломат, це голосування стало ще одним яскравим підтвердженням того, що міжнародних злочинців ніхто не хоче бачити в міжнародних органах.

Росія може вдарятися об стіну скільки завгодно разів, але результат залишиться незмінним, — підсумував Дмитро Кулеба. Поширити

Що важливо розуміти, ЕКОСОР — головний орган з координації економічної діяльності ООН та спеціалізованих установ, пов'язаних з ООН.

Today marks the 26th round of voting in which Russia failed to be elected to ECOSOC, one of the six main UN bodies.



This vote once again demonstrates that Russia can hit the wall as many times as it wants, but the outcome will remain the same: international criminals are not… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 1, 2024

ISW попереджає про плани Росії в РБ ООН

На переконання американських аналітиків, країна-агресорка РФ скористається місячним ротаційним головуванням у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) для проєкції сили і впливу в міжнародній системі.

Варто звернути увагу на те, що 1 липня Росія вперше з квітня 2023 року заступила на місячне ротаційне головування у РБ ООН

Кілька високопоставлених російських чиновників нещодавно запустили інформаційні операції, спрямовані на те, щоб зняти з себе відповідальність за документально підтверджені порушення міжнародного права, скоєні Росією в Україні, — йдеться в повідомленні. Поширити

Ба більше, таким чином вони активно намагалися сформувати умови для майбутнього головування в РБ ООН.