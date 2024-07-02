Росія провалилася під час важливого голосування в ООН

Шеф української дипломатії Дмитро Кулеба повідомив про ще один гучний провал країни-агресорки РФ на міжнародній арені.
Головні тези:
- ЕКОСОР є головним органом ООН з координації економічної діяльності та взаємодії зі спеціалізованими установами, пов'язаними з ООН.
- Попри це, Росія може скористатися головуванням в Раді Безпеки ООН для підсилення свого впливу в міжнародній системі.
- Високопоставлені російські чиновники запустили інформаційні операції для зняття відповідальності за порушення міжнародного права в Україні.
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За словами очільника МЗС України, РФ не обрали до одного з шести головних органів ООН — Економічної і соціальної рада ООН (ЕКОСОР).
Як зазначає український дипломат, це голосування стало ще одним яскравим підтвердженням того, що міжнародних злочинців ніхто не хоче бачити в міжнародних органах.
Що важливо розуміти, ЕКОСОР — головний орган з координації економічної діяльності ООН та спеціалізованих установ, пов'язаних з ООН.
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На переконання американських аналітиків, країна-агресорка РФ скористається місячним ротаційним головуванням у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) для проєкції сили і впливу в міжнародній системі.
Варто звернути увагу на те, що 1 липня Росія вперше з квітня 2023 року заступила на місячне ротаційне головування у РБ ООН
Ба більше, таким чином вони активно намагалися сформувати умови для майбутнього головування в РБ ООН.
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