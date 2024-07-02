Росія провалилася під час важливого голосування в ООН
Категорія
Економіка
Дата публікації

Росія провалилася під час важливого голосування в ООН

Дмитро Кулеба
ООН

Шеф української дипломатії Дмитро Кулеба повідомив про ще один гучний провал країни-агресорки РФ на міжнародній арені.

Головні тези:

  • ЕКОСОР є головним органом ООН з координації економічної діяльності та взаємодії зі спеціалізованими установами, пов'язаними з ООН.
  • Попри це, Росія може скористатися головуванням в Раді Безпеки ООН для підсилення свого впливу в міжнародній системі.
  • Високопоставлені російські чиновники запустили інформаційні операції для зняття відповідальності за порушення міжнародного права в Україні.

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За словами очільника МЗС України, РФ не обрали до одного з шести головних органів ООН — Економічної і соціальної рада ООН (ЕКОСОР).

Сьогодні (1 липня — ред.) відбувся 26-й тур голосування, в якому Росія не змогла бути обраною до ЕКОСОР, одного з шести головних органів ООН.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

Глава МЗС України

Як зазначає український дипломат, це голосування стало ще одним яскравим підтвердженням того, що міжнародних злочинців ніхто не хоче бачити в міжнародних органах.

Росія може вдарятися об стіну скільки завгодно разів, але результат залишиться незмінним, — підсумував Дмитро Кулеба.

Що важливо розуміти, ЕКОСОР — головний орган з координації економічної діяльності ООН та спеціалізованих установ, пов'язаних з ООН.

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На переконання американських аналітиків, країна-агресорка РФ скористається місячним ротаційним головуванням у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) для проєкції сили і впливу в міжнародній системі.

Варто звернути увагу на те, що 1 липня Росія вперше з квітня 2023 року заступила на місячне ротаційне головування у РБ ООН

Кілька високопоставлених російських чиновників нещодавно запустили інформаційні операції, спрямовані на те, щоб зняти з себе відповідальність за документально підтверджені порушення міжнародного права, скоєні Росією в Україні, — йдеться в повідомленні.

Ба більше, таким чином вони активно намагалися сформувати умови для майбутнього головування в РБ ООН.

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