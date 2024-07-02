Россия провалилась во время важного голосования в ООН

Шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба сообщил о еще одном громком провале страны-агрессорки РФ на международной арене.
Главные тезисы
- ЭКОСОС является главным органом ООН по координации экономической деятельности и взаимодействию со специализированными учреждениями, связанными с ООН.
- Несмотря на это, Россия может воспользоваться председательством Совета Безопасности ООН для усиления своего влияния в международной системе.
- Высокопоставленные российские чиновники запустили информационные операции по снятию ответственности за нарушение международного права в Украине.
У России появились новые серьезные проблемы в ООН
По словам главы МИД Украины, РФ не избрали в один из шести главных органов ООН — Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС).
Как отмечает украинский дипломат, это голосование стало еще одним ярким доказательством того, что интернациональных преступников никто не желает видеть в интернациональных органах.
Что важно понимать, ЭКОСОС — главный орган по координации экономической деятельности ООН и специализированных учреждений, связанных с ООН.
ISW предупреждает о новых планах России в СБ ООН
По мнению американских аналитиков, страна-агрессорка РФ воспользуется месячным ротационным председательством в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) для проекции силы и влияния в международной системе.
Следует обратить внимание на то, что 1 июля Россия впервые с апреля 2023 г. заступила на месячное ротационное председательство в СБ ООН.
Более того, таким образом они активно пытались сформировать условия для будущего председательства в СБ ООН.
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