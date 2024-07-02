Россия провалилась во время важного голосования в ООН
Категория
Экономика
Дата публикации

Россия провалилась во время важного голосования в ООН

Дмитрий Кулеба
ООН
Читати українською

Шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба сообщил о еще одном громком провале страны-агрессорки РФ на международной арене.

Главные тезисы

  • ЭКОСОС является главным органом ООН по координации экономической деятельности и взаимодействию со специализированными учреждениями, связанными с ООН.
  • Несмотря на это, Россия может воспользоваться председательством Совета Безопасности ООН для усиления своего влияния в международной системе.
  • Высокопоставленные российские чиновники запустили информационные операции по снятию ответственности за нарушение международного права в Украине.

У России появились новые серьезные проблемы в ООН

По словам главы МИД Украины, РФ не избрали в один из шести главных органов ООН — Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС).

Сегодня (1 июля — ред.) состоялся 26-й тур голосования, в котором Россия не смогла быть избрана в ЭКОСОС — один из шести главных органов ООН.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины

Как отмечает украинский дипломат, это голосование стало еще одним ярким доказательством того, что интернациональных преступников никто не желает видеть в интернациональных органах.

Россия может ударяться о стену сколь угодно раз, но результат останется неизменным, — подытожил Дмитрий Кулеба.

Что важно понимать, ЭКОСОС — главный орган по координации экономической деятельности ООН и специализированных учреждений, связанных с ООН.

ISW предупреждает о новых планах России в СБ ООН

По мнению американских аналитиков, страна-агрессорка РФ воспользуется месячным ротационным председательством в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) для проекции силы и влияния в международной системе.

Следует обратить внимание на то, что 1 июля Россия впервые с апреля 2023 г. заступила на месячное ротационное председательство в СБ ООН.

Несколько высокопоставленных российских чиновников недавно запустили информационные операции, направленные на снятие с себя ответственности за документально подтвержденные нарушения международного права, совершенные Россией в Украине, — сказано в сообщении.

Более того, таким образом они активно пытались сформировать условия для будущего председательства в СБ ООН.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ООН подтвердили использование Россией ракет КНДР при ударе по Харькову
Пуск ракеты Hwasong-11
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ООН продлила выплаты украинским пенсионерам. Кто может получить помощь
Пенсионеры
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ООН просит РФ прекратить вмешиваться в работу европейских спутниковых систем — Sky News
ООН просит РФ прекратить вмешиваться в работу европейских спутниковых систем — Sky News

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?