Россия провалилась во время важного голосования в ООН

Шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба сообщил о еще одном громком провале страны-агрессорки РФ на международной арене.

У России появились новые серьезные проблемы в ООН

По словам главы МИД Украины, РФ не избрали в один из шести главных органов ООН — Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС).

Сегодня (1 июля — ред.) состоялся 26-й тур голосования, в котором Россия не смогла быть избрана в ЭКОСОС — один из шести главных органов ООН. Дмитрий Кулеба Глава МИД Украины

Как отмечает украинский дипломат, это голосование стало еще одним ярким доказательством того, что интернациональных преступников никто не желает видеть в интернациональных органах.

Россия может ударяться о стену сколь угодно раз, но результат останется неизменным, — подытожил Дмитрий Кулеба. Поделиться

Что важно понимать, ЭКОСОС — главный орган по координации экономической деятельности ООН и специализированных учреждений, связанных с ООН.

Today marks the 26th round of voting in which Russia failed to be elected to ECOSOC, one of the six main UN bodies.



This vote once again demonstrates that Russia can hit the wall as many times as it wants, but the outcome will remain the same: international criminals are not… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 1, 2024

ISW предупреждает о новых планах России в СБ ООН

По мнению американских аналитиков, страна-агрессорка РФ воспользуется месячным ротационным председательством в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) для проекции силы и влияния в международной системе.

Следует обратить внимание на то, что 1 июля Россия впервые с апреля 2023 г. заступила на месячное ротационное председательство в СБ ООН.

Несколько высокопоставленных российских чиновников недавно запустили информационные операции, направленные на снятие с себя ответственности за документально подтвержденные нарушения международного права, совершенные Россией в Украине, — сказано в сообщении. Поделиться

Более того, таким образом они активно пытались сформировать условия для будущего председательства в СБ ООН.