Росія розгортає додаткові морги на окупованих територіях України

Російська армія зазнає шалених втрат у війні проти України. На ТОТ України відкриваються все нові й нові морги для солдат та офіцерів РФ.
Окупанти розгортають додаткові морги на ТОТ
У зв’язку з активними наступальними діями й зростанням втрат ворог нарощує кількість моргів на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомив Центр національного спротиву.
Це є красномовним підсумком правління міжнародного злочинця владіміра путіна, коли рф експортує солдат в інші країні й імпортує назад їх тіла в режимі нон-стоп.
Кожен мешканець ТОТ може спростити процедуру демобілізації російського солдата й повідомити про місце їх розташування на українській землі, чи місце ворожих складів.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки та втрати РФ
Аналітики з Центру національного спротиву зазначають, що через шалені втрати в районі Авдіївки на Донеччині у лютому 2024 року злочинна армія РФ розгортає мобільні морги та крематорії.
Підкреслюється, що морги в окупованому Донецьку переповнені тілами загиблих через потужну хвилю “м’ясних штурмів” російських окупантів на Донеччині, переважно в районі Авдіївки.
Водночас в напрямку самої Авдіївки, зі сторони тимчасово окупованих територій, підпілля помітило пересувні крематорії, які розгортають росіяни, - наголошують аналітики.
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