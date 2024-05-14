Російська армія зазнає шалених втрат у війні проти України. На ТОТ України відкриваються все нові й нові морги для солдат та офіцерів РФ.

Окупанти розгортають додаткові морги на ТОТ

У зв’язку з активними наступальними діями й зростанням втрат ворог нарощує кількість моргів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Додаткові місця зберігання трупів людей, які “досягли цілей сво”, розгортають переважно на ТОТ Луганщини, зокрема у приміщеннях які не передбачені для цього. Туди звозять навіть тіла з півночі Харківщини, аби не “травмувати” мешканців бєлгорода. Поширити

Це є красномовним підсумком правління міжнародного злочинця владіміра путіна, коли рф експортує солдат в інші країні й імпортує назад їх тіла в режимі нон-стоп.

Кожен мешканець ТОТ може спростити процедуру демобілізації російського солдата й повідомити про місце їх розташування на українській землі, чи місце ворожих складів.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки та втрати РФ

Аналітики з Центру національного спротиву зазначають, що через шалені втрати в районі Авдіївки на Донеччині у лютому 2024 року злочинна армія РФ розгортає мобільні морги та крематорії.

Через високі втрати особового складу під Авдіївкою, росіяни розміщують тіла військових у покинутих школах, - зазначають у ЦНС. Поширити

Підкреслюється, що морги в окупованому Донецьку переповнені тілами загиблих через потужну хвилю “м’ясних штурмів” російських окупантів на Донеччині, переважно в районі Авдіївки.