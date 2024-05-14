Россия разворачивает дополнительные морги на оккупированных территориях Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Россия разворачивает дополнительные морги на оккупированных территориях Украины

Морги
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Источник:  Спротив

Российская армия несет бешеные потери в войне против Украины. На ВОТ Украины открываются все новые и новые морги для солдат и офицеров РФ.

Оккупанты разворачивают дополнительные морги на ВОТ

В связи с активными наступательными действиями и ростом потерь враг наращивает количество моргов на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Дополнительные места хранения трупов людей, которые "достигли целей сво", разворачивают преимущественно на ВОТ Луганщины, в частности в помещениях, которые не предусмотрены для этого. Туда свозят даже тела с севера Харьковщины, чтобы не травмировать жителей белгорода.

Это является красноречивым итогом правления международного преступника Владимира Путина, когда Россия экспортирует солдат в другие страны и импортирует обратно их тела в режиме нон-стоп.

Каждый житель ВОТ может упростить процедуру демобилизации российского солдата и сообщить о месте их расположения на украинской земле или месте вражеских складов.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки и потерях РФ

Аналитики из Центра национального сопротивления отмечают, что из-за безумных потерь в районе Авдеевки Донецкой области в феврале 2024 года преступная армия РФ разворачивает мобильные морги и крематории.

Из-за высоких потерь личного состава под Авдеевкой россияне размещают тела военных в заброшенных школах, отмечают в ЦНС.

Подчеркивается, что морги в оккупированном Донецке переполнены телами погибших из-за мощной волны "мясных штурмов" российских оккупантов в Донецкой области, преимущественно в районе Авдеевки.

В то же время в направлении самой Авдеевки, со стороны временно оккупированных территорий, подполье заметило раздвижные россияне передвижные крематории, — отмечают аналитики.

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