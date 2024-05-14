Россия разворачивает дополнительные морги на оккупированных территориях Украины

Российская армия несет бешеные потери в войне против Украины. На ВОТ Украины открываются все новые и новые морги для солдат и офицеров РФ.
Оккупанты разворачивают дополнительные морги на ВОТ
В связи с активными наступательными действиями и ростом потерь враг наращивает количество моргов на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления.
Это является красноречивым итогом правления международного преступника Владимира Путина, когда Россия экспортирует солдат в другие страны и импортирует обратно их тела в режиме нон-стоп.
Каждый житель ВОТ может упростить процедуру демобилизации российского солдата и сообщить о месте их расположения на украинской земле или месте вражеских складов.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки и потерях РФ
Аналитики из Центра национального сопротивления отмечают, что из-за безумных потерь в районе Авдеевки Донецкой области в феврале 2024 года преступная армия РФ разворачивает мобильные морги и крематории.
Подчеркивается, что морги в оккупированном Донецке переполнены телами погибших из-за мощной волны "мясных штурмов" российских оккупантов в Донецкой области, преимущественно в районе Авдеевки.
В то же время в направлении самой Авдеевки, со стороны временно оккупированных территорий, подполье заметило раздвижные россияне передвижные крематории, — отмечают аналитики.
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