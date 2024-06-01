Росія розробляє нові безпілотники з пінопласту — ISW

Російська компанія "Інтегральні роботизовані технології" презентувала безпілотник із пінопласту, максимальна швидкість якого сягає 90 кілометрів на годину.

РФ створила новий безпілотник для авіаударів по бронетехніці

Російські війська продовжують розробляти нові ракети та безпілотники для використання в Україні.

Цього разу Росія розробила новий «бронебійний» варіант С-8ОФП некерованої авіаційної ракети С-8 «НАР» для нанесення авіаударів по легкій і важкій бронетехніці.

Аналітики розповідають, що російська компанія Integrated Robotic Technologies (IRT) розробила пінопластовий дрон від першої особи (FPV) IRT-Scout з максимальною швидкістю 90 кілометрів на годину, радіусом дії 50 кілометрів, часом польоту до 60 хвилин, і корисним навантаженням 200 грамів.

Повідомляється, що IRT-Scout стійкий до радіоелектронної боротьби (РЕБ) і легко піддається ремонту, оскільки виготовлений з пінопласту.

РФ будує авіаційні ангари для захисту від українських дронів і ракет

Окупаційна армія почала будувати захисні ангари для власної авіації за 300 км від кордону з Україною.

Зазначається, що зведення країною-агресоркою захисних ангарів для власної авіації зафіксували супутники на аеродромі Мариновкау Волгоградській області РФ за 300 км від українського кордону.

Зокрема, супутникові знімки демонструють 12 ангарних споруд, які мають захищати фронтові бомбардувальники Су-24 та винищувачі-бомбардувальники Су-34.