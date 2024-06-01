Россия разрабатывает новые беспилотники из пенопласта - ISW

Российская компания "Интегральные роботизированные технологии" представила беспилотник из пенопласта, максимальная скорость которого достигает 90 километров в час.

РФ создала новый беспилотник для авиаударов по бронетехнике

Российские войска продолжают разрабатывать новые ракеты и беспилотники для использования в Украине.

В этот раз Россия разработала новый «бронебойный» вариант С-8 ОФП неуправляемой авиационной ракеты С-8 НАР для нанесения авиаударов по легкой и тяжелой бронетехнике.

Аналитики рассказывают, что российская компания Integrated Robotic Technologies (IRT) разработала пенопластовый дрон от первого лица (FPV) IRT-Scout с максимальной скоростью 90 километров в час, радиусом действия 50 километров, временем полета до 60 минут и полезной нагрузкой 200 грамм.

Сообщается, что IRT-Scout устойчив к радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и легко поддается ремонту, поскольку изготовлен из пенопласта.

РФ строит авиационные ангары для защиты от украинских дронов и ракет

Оккупационная армия начала строить защитные ангары для собственной авиации в 300 км от границы с Украиной.

Отмечается, что строительство страной-агрессоркой защитных ангаров для собственной авиации зафиксировали спутники на аэродроме Мариновка в Волгоградской области РФ в 300 км от украинской границы.

В частности, спутниковые снимки демонстрируют 12 ангарных построек, которые должны защищать фронтовые бомбардировщики Су-24 и истребители-бомбардировщики Су-34.