Росія розширює інфраструктуру для запуску по Україні ударних БпЛА "Герань"
Джерело:  Українська правда

РФ розширює інфраструктуру для запуску ударних БПЛА типу "Герань" у районі села Цимбулова Орловської області.

Головні тези:

  • Росія розширює інфраструктуру для запуску ударних БПЛА типу Герань в Орловській області.
  • Стратегічна авіація звертає увагу на будівництво пускових установок та складів для безпілотників.

Росія розміщує нові пускові установки для “Гераней” на Орловщині

Про це повідомив Telegram-канал "Стратегічна авіація рф", який займається моніторингом стратегічної авіації, запусків ударних БПЛА та балістики.

Ще ДЕСЯТЬ пускових установок для БпЛА типу "Герань-5" буде розміщено у дронопорті "Цимбулова" найближчим часом.

За словами авторів каналу, вони спостерігають за процесом розширення пускового майданчика у Цимбуловій майже місяць.

22 квітня ми почали спостерігати за процесом розширення пускового майданчика "Шахедів" в н.п. Цимбулова. Хоча будівництво ще далеко не завершене, можемо побачити проміжний результат.

Канал опублікував супутникові знімки, на яких, за твердженням авторів, зафіксовано будівництво нових пускових майданчиків для БПЛА "Герань-5", бетонних підземних складів для зберігання ударних безпілотників та додаткової інфраструктури на території об'єкта.

Наразі, неподалік від вже побудованих ПУ для ударних БпЛА "Герань-5", здійснюється будівництво ще 4х стоянок для ще 4х ПУ.

Автори каналу також стверджують, що в південній частині об'єкта триває будівництво щонайменше восьми нових бетонних споруд для зберігання БПЛА та стоянок для ще шести пускових установок "Герань-5".

22 квітня аналітики Telegram-каналу "Стратегічна авіація РФ" повідомляли про фіксацію на полігоні "Цимбулова" пускових установок для реактивних БпЛА типу "Герань-3/4" і "Герань-5". За їхніми даними, на полігоні будували нові склади для зберігання безпілотників, а поблизу точок запуску помічали значну кількість дронів, розміщених просто неба.

