Росія розширює інфраструктуру для запуску по Україні ударних БпЛА "Герань"

РФ розширює інфраструктуру для запуску ударних БПЛА типу "Герань" у районі села Цимбулова Орловської області.
Головні тези:
- Росія розширює інфраструктуру для запуску ударних БПЛА типу Герань в Орловській області.
- Стратегічна авіація звертає увагу на будівництво пускових установок та складів для безпілотників.
Росія розміщує нові пускові установки для “Гераней” на Орловщині
Про це повідомив Telegram-канал "Стратегічна авіація рф", який займається моніторингом стратегічної авіації, запусків ударних БПЛА та балістики.
За словами авторів каналу, вони спостерігають за процесом розширення пускового майданчика у Цимбуловій майже місяць.
22 квітня ми почали спостерігати за процесом розширення пускового майданчика "Шахедів" в н.п. Цимбулова. Хоча будівництво ще далеко не завершене, можемо побачити проміжний результат.
Канал опублікував супутникові знімки, на яких, за твердженням авторів, зафіксовано будівництво нових пускових майданчиків для БПЛА "Герань-5", бетонних підземних складів для зберігання ударних безпілотників та додаткової інфраструктури на території об'єкта.
Автори каналу також стверджують, що в південній частині об'єкта триває будівництво щонайменше восьми нових бетонних споруд для зберігання БПЛА та стоянок для ще шести пускових установок "Герань-5".
22 квітня аналітики Telegram-каналу "Стратегічна авіація РФ" повідомляли про фіксацію на полігоні "Цимбулова" пускових установок для реактивних БпЛА типу "Герань-3/4" і "Герань-5". За їхніми даними, на полігоні будували нові склади для зберігання безпілотників, а поблизу точок запуску помічали значну кількість дронів, розміщених просто неба.
