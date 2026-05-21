Росія розширює інфраструктуру для запуску по Україні ударних БпЛА "Герань"

РФ розширює інфраструктуру для запуску ударних БПЛА типу "Герань" у районі села Цимбулова Орловської області.

Росія розміщує нові пускові установки для “Гераней” на Орловщині

Про це повідомив Telegram-канал "Стратегічна авіація рф", який займається моніторингом стратегічної авіації, запусків ударних БПЛА та балістики.

Ще ДЕСЯТЬ пускових установок для БпЛА типу "Герань-5" буде розміщено у дронопорті "Цимбулова" найближчим часом.

За словами авторів каналу, вони спостерігають за процесом розширення пускового майданчика у Цимбуловій майже місяць.

22 квітня ми почали спостерігати за процесом розширення пускового майданчика "Шахедів" в н.п. Цимбулова. Хоча будівництво ще далеко не завершене, можемо побачити проміжний результат.

Канал опублікував супутникові знімки, на яких, за твердженням авторів, зафіксовано будівництво нових пускових майданчиків для БПЛА "Герань-5", бетонних підземних складів для зберігання ударних безпілотників та додаткової інфраструктури на території об'єкта.

Наразі, неподалік від вже побудованих ПУ для ударних БпЛА "Герань-5", здійснюється будівництво ще 4х стоянок для ще 4х ПУ.

Автори каналу також стверджують, що в південній частині об'єкта триває будівництво щонайменше восьми нових бетонних споруд для зберігання БПЛА та стоянок для ще шести пускових установок "Герань-5".