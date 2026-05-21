Россия расширяет инфраструктуру для запуска по Украине ударных БпЛА "Герань"

РФ расширяет инфраструктуру для запуска ударных БПЛА типа "Герань" в районе села Цимбулово Орловской области.
Главные тезисы
- Россия расширяет инфраструктуру для запуска ударных БПЛА типа “Герань” в Орловской области
- Будут размещены еще десять пусковых установок для БПЛА типа 'Герань-5' в дронопорте “Цимбулово”.
Россия размещает новые пусковые установки для "Гераней" на Орловщине
Об этом сообщил Telegram-канал "Стратегическая авиация РФ", занимающийся мониторингом стратегической авиации, запусков ударных БПЛА и баллистики.
По словам авторов канала, они наблюдают за процессом расширения пусковой площадки в Цимбуловой почти месяц.
22 апреля мы начали наблюдать за процессом расширения пусковой площадки "Шахедов" в н.п. Цимбулово. Хотя строительство еще далеко не завершено, можем увидеть промежуточный результат.
Канал опубликовал спутниковые снимки, на которых, по утверждению авторов, было зафиксировано строительство новых пусковых площадок для БПЛА "Герань-5", бетонных подземных складов для хранения ударных беспилотников и дополнительной инфраструктуры на территории объекта.
Авторы канала также утверждают, что в южной части объекта продолжается строительство не менее восьми новых бетонных сооружений для хранения БПЛА и стоянок для еще шести пусковых установок "Герань-5".
22 апреля аналитики Telegram-канала "Стратегическая авиация РФ" сообщали о фиксации на полигоне "Цимбулова" пусковых установок для реактивных БПЛА типа "Герань-3/4" и "Герань-5". По их данным, на полигоне строили новые склады для хранения беспилотников, а вблизи точек запуска замечали значительное количество дронов, размещенных под открытым небом.
