Россия расширяет инфраструктуру для запуска по Украине ударных БпЛА "Герань"

Россия размещает новые пусковые установки для "Гераней" на Орловщине

Об этом сообщил Telegram-канал "Стратегическая авиация РФ", занимающийся мониторингом стратегической авиации, запусков ударных БПЛА и баллистики.

Еще ДЕСЯТЬ пусковых установок для БпЛА типа "Герань-5" будут размещены в дронопорте "Цимбулово" в ближайшее время.

По словам авторов канала, они наблюдают за процессом расширения пусковой площадки в Цимбуловой почти месяц.

22 апреля мы начали наблюдать за процессом расширения пусковой площадки "Шахедов" в н.п. Цимбулово. Хотя строительство еще далеко не завершено, можем увидеть промежуточный результат.

Канал опубликовал спутниковые снимки, на которых, по утверждению авторов, было зафиксировано строительство новых пусковых площадок для БПЛА "Герань-5", бетонных подземных складов для хранения ударных беспилотников и дополнительной инфраструктуры на территории объекта.

Сейчас, неподалеку от уже построенных ПУ для ударных БПЛА "Герань-5", осуществляется строительство еще 4х стоянок для еще 4х ПУ.

Авторы канала также утверждают, что в южной части объекта продолжается строительство не менее восьми новых бетонных сооружений для хранения БПЛА и стоянок для еще шести пусковых установок "Герань-5".