Росія шахедом атакувала багатоповерхівку у Дніпрі — шестеро поранених

Справжній терор влаштували росіяни Дніпропетровщині у День Соборності України. Від ночі неспокійно у Кривому Розі, а вже після опівдня військові злочинці вдарили по Дніпру.
Головні тези:
- Російські військові атакували багатоповерхівку у Дніпрі, залишивши 6 поранених осіб.
- Серед постраждалих є 14-річна дівчинка та пенсіонери, які у лікарні з середньою тяжкістю стану.
- Дівчинка, якій загрожувало небезпека, залишилася жива і відновлюватиметься вдома.
Росія атакувала Дніпро: є постраждалі
В обласному центрі через атаку БпЛА понівечене житло людей. На зараз відомо про 6 постраждалих.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Ще 16 мешканців врятували надзвичайники.
По потерпілих у Кривому Розі поки без змін. На місто агресор скерував ракету та безпілотники. Окрім двоповерхівки, пошкоджена також інфраструктура.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-