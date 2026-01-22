Росія шахедом атакувала багатоповерхівку у Дніпрі — шестеро поранених
Росія шахедом атакувала багатоповерхівку у Дніпрі — шестеро поранених

Дніпро
Read in English
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Справжній терор влаштували росіяни Дніпропетровщині у День Соборності України. Від ночі неспокійно у Кривому Розі, а вже після опівдня військові злочинці вдарили по Дніпру.

Головні тези:

  • Російські військові атакували багатоповерхівку у Дніпрі, залишивши 6 поранених осіб.
  • Серед постраждалих є 14-річна дівчинка та пенсіонери, які у лікарні з середньою тяжкістю стану.
  • Дівчинка, якій загрожувало небезпека, залишилася жива і відновлюватиметься вдома.

Росія атакувала Дніпро: є постраждалі

В обласному центрі через атаку БпЛА понівечене житло людей. На зараз відомо про 6 постраждалих.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Серед них 14-річна дівчинка. Її життю нічого не загрожує. Відновлюватися вона буде вдома. У лікарні двоє — жінка 64 років та 88-річний чоловік. Медики оцінюють їхній стан як середній.

Ще 16 мешканців врятували надзвичайники.

По потерпілих у Кривому Розі поки без змін. На місто агресор скерував ракету та безпілотники. Окрім двоповерхівки, пошкоджена також інфраструктура.

