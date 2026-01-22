Россия шахедом атаковала многоэтажку в Днепре — шестеро раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Россия шахедом атаковала многоэтажку в Днепре — шестеро раненых

Днепр
Read in English
Читати українською
Источник:  Днепропетровская ОГА

Настоящий террор устроили россияне в День Соборности Украины. С ночи неспокойно в Кривом Роге, а уже после полудня военные преступники ударили по Днепру.

Главные тезисы

  • Российские военные атаковали многоэтажку в Днепре, оставив шестерых раненых, среди которых 14-летняя девочка и пенсионеры.
  • Последствия атаки привели к разрушениям в жилом доме и повреждениям инфраструктуры, вызвав панику среди жителей.
  • Жертвы атаки находятся в больнице, где медики оценивают их состояние как средней тяжести. Девочка, которой угрожала опасность, выжила и начнет восстановление на дому.

Россия атаковала Днепр: есть пострадавшие

В областном центре из-за атаки БпЛА изуродовано жилье людей. На данный момент известно о 6 пострадавших.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

Среди них 14-летняя девочка. Ее жизни ничего не угрожает. Восстанавливаться она будет дома. В больнице двое — женщина 64 лет и 88-летний мужчина. Медики оценивают их состояние как среднее.

Еще 16 жителей спасли чрезвычайники.

По пострадавшим в Кривом Роге пока без изменений. На город агрессор направил ракету и беспилотники. Кроме двухэтажки повреждена инфраструктура.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия нанесла удар по Днепру — ранены гражданские
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Днепр снова под ударом РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру — есть погибшие и пострадавшие
Днепр
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетный удар РФ по Днепру — количество пострадавших возросло почти втрое
Днепр

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?