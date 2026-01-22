Россия шахедом атаковала многоэтажку в Днепре — шестеро раненых

Настоящий террор устроили россияне в День Соборности Украины. С ночи неспокойно в Кривом Роге, а уже после полудня военные преступники ударили по Днепру.
Главные тезисы
- Российские военные атаковали многоэтажку в Днепре, оставив шестерых раненых, среди которых 14-летняя девочка и пенсионеры.
- Последствия атаки привели к разрушениям в жилом доме и повреждениям инфраструктуры, вызвав панику среди жителей.
- Жертвы атаки находятся в больнице, где медики оценивают их состояние как средней тяжести. Девочка, которой угрожала опасность, выжила и начнет восстановление на дому.
Россия атаковала Днепр: есть пострадавшие
В областном центре из-за атаки БпЛА изуродовано жилье людей. На данный момент известно о 6 пострадавших.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.
Еще 16 жителей спасли чрезвычайники.
По пострадавшим в Кривом Роге пока без изменений. На город агрессор направил ракету и беспилотники. Кроме двухэтажки повреждена инфраструктура.
