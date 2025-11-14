Росія щодня запускає по Україні до 250 авіабомб

Росія планує виготовити цього року до 120 000 своїх дешевих і руйнівних планерувальних авіабомб, повідомляє Reuters з посиланням на заступника голови Управління військової розвідки України генерал-майора Вадима Скібіцького.

Росія запланувала виробництво 120 тис авіабомб

Також ця цифра включає як нові боєприпаси, так і модернізовані. Зокрема, країна-агресор планує виготовити до кінця цього року 500 боєприпасів нової модифікації з радіусом дії до 200 км.

Загалом Росія значно збільшила виробництво озброєння після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, її оборонні заводи наразі працюють цілодобово. Проте деталі військового виробництва не розголошуються й тримаються в секреті.

Саме тому інформацію про те, скільки авіабомб планується виготовити в країні-агресорці протягом 2025 року, немає можливості перевірити.

Вказується, що Скібіцький не розповів, як ці дані вдалося отримати. Проте вони свідчать про те, що Росія значно збільшила виробництво озброєння.

За словами представника української розвідки, російські окупанти щодня застосовують по території України по 200-250 таких авіабомб. Наприклад, минулого місяця середня кількість складала близько 170 одиниць.

Збити їх можна, але кількість цих авіабомб, вироблених у Російській Федерації... величезна. Це загроза. Загроза, яка вимагає від нас адекватного реагування. Вадим Скібіцький Заступник голови Управління ГУР

Представник ГУР не виключив, що Кремль працює над тим, щоб збільшити дальність авіабомб до 400 км. В такому випадку, це дозволить Росії атакувати значно більше українських міст без заходу літаків у зону ураження. При цьому, як очікується, вони зможуть замінити ракети.

В публікації йдеться, що удари по Миколаївській, Полтавській та Одеській областях минулого місяця вказують на те, що можливості цієї зброї зростають.

Також дані української розвідки свідчать про те, що Росія запланувала за 2025 рік виготовити приблизно 70 тис ударних безпілотників далекої дії, з яких 30 тис становитимуть іранські дрони-камікадзе типу Shahed.

Зазначається, що за рахунок масового виробництва безпілотників, Росія здатна збільшити атаки на енергетичну та газову інфраструктуру України.