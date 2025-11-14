Россия ежедневно запускает по Украине до 250 авиабомб

Россия планирует изготовить в этом году до 120 000 своих дешевых и разрушительных планировочных авиабомб, сообщает Reuters со ссылкой на заместителя председателя Управления военной разведки Украины генерал-майора Вадима Скибицкого.
Главные тезисы
- Россия планирует изготовить в этом году до 120 000 своих разрушительных планировочных авиабомб, увеличивая угрозу для Украины.
- Ежедневный запуск до 250 российских авиабомб по территории Украины свидетельствует об усилении агрессивных действий России.
Россия запланировала производство 120 тыс авиабомб
Также эта цифра включает в себя как новые боеприпасы, так и модернизированные. В частности, страна-агрессор планирует произвести до конца текущего года 500 боеприпасов новой модификации с радиусом действия до 200 км.
Именно поэтому информацию о том, сколько авиабомб планируется изготовить в стране-агрессорке в течение 2025 года, нет возможности проверить.
Указывается, что Скибицкий не поведал, как эти данные удалось получить. Тем не менее, они свидетельствуют о том, что Россия значительно увеличила производство вооружения.
По словам представителя украинской разведки, российские оккупанты ежедневно применяют по территории Украины по 200-250 таких авиабомб. К примеру, в прошлом месяце среднее количество составляло около 170 единиц.
Представитель ГУР не исключил, что Кремль работает над тем, чтобы увеличить дальность авиабомб до 400 км. В таком случае, это позволит России атаковать гораздо больше украинских городов без захода самолетов в зону поражения. При этом, как ожидается, они смогут заменить ракеты.
Также данные украинской разведки свидетельствуют о том, что Россия запланировала за 2025 год изготовить примерно 70 тыс. ударных беспилотников дальнего действия, из которых 30 тыс. будут составлять иранские дроны-камикадзе типа Shahed.
Отмечается, что за счет массового производства беспилотников Россия способна увеличить атаки на энергетическую и газовую инфраструктуру Украины.
Они начинали с 30 дронов в месяц, теперь 30 могут летать над одной целью. Они хотят нас сломать… Это дестабилизирует внутреннюю ситуацию.
