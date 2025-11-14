Россия ежедневно запускает по Украине до 250 авиабомб

Россия планирует изготовить в этом году до 120 000 своих дешевых и разрушительных планировочных авиабомб, сообщает Reuters со ссылкой на заместителя председателя Управления военной разведки Украины генерал-майора Вадима Скибицкого.

Россия запланировала производство 120 тыс авиабомб

Также эта цифра включает в себя как новые боеприпасы, так и модернизированные. В частности, страна-агрессор планирует произвести до конца текущего года 500 боеприпасов новой модификации с радиусом действия до 200 км.

В целом, Россия значительно увеличила производство вооружения после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, ее оборонные заводы сейчас работают круглосуточно. Однако детали военного производства не разглашаются и держатся в секрете. Поделиться

Именно поэтому информацию о том, сколько авиабомб планируется изготовить в стране-агрессорке в течение 2025 года, нет возможности проверить.

Указывается, что Скибицкий не поведал, как эти данные удалось получить. Тем не менее, они свидетельствуют о том, что Россия значительно увеличила производство вооружения.

По словам представителя украинской разведки, российские оккупанты ежедневно применяют по территории Украины по 200-250 таких авиабомб. К примеру, в прошлом месяце среднее количество составляло около 170 единиц.

Сбить их можно, но количество этих авиабомб, производимых в Российской Федерации... огромно. Это опасность. Угроза, требующая от нас адекватного реагирования. Вадим Скибицкий Заместитель председателя Управления ГУР

Представитель ГУР не исключил, что Кремль работает над тем, чтобы увеличить дальность авиабомб до 400 км. В таком случае, это позволит России атаковать гораздо больше украинских городов без захода самолетов в зону поражения. При этом, как ожидается, они смогут заменить ракеты.

В публикации говорится, что удары по Николаевской, Полтавской и Одесской областям в прошлом месяце указывают на то, что возможности этого оружия растут. Поделиться

Также данные украинской разведки свидетельствуют о том, что Россия запланировала за 2025 год изготовить примерно 70 тыс. ударных беспилотников дальнего действия, из которых 30 тыс. будут составлять иранские дроны-камикадзе типа Shahed.

Отмечается, что за счет массового производства беспилотников Россия способна увеличить атаки на энергетическую и газовую инфраструктуру Украины.