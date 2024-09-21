Росія спланувала обстріл місії Червоного Хреста на Донеччині

Українські правоохоронці за результатами розслідування встановили вид озброєння та підрозділи російських військ, які обстріляли представників Червоного Хреста у Донецькій області 12 вересня. Зібрані докази, що ці ворожі дії були навмисними.

Росія навмисне обстріляла автівки МКЧХ на Донеччині

Російська армія 12 вересня вчинила черговий воєнний злочин на Донеччині.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Війська РФ зі ствольної артилерії завдали удару по трьох автомобілях Міжнародного комітету Червоного Хреста у с. Віролюбівка Костянтинівської територіальної громади під час роздачі гуманітарної допомоги. Поширити

Обстріляна Росією місія МКЧХ на Донеччині

Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро працівників Червоного Хреста.

Безпосередньо на місці атаки загинули троє чоловіків. Двоє їхніх колег зазнали осколкових поранень і мінно-вибухових травм.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Поширити

Правоохоронці встановили два місця влучання артилерійських снарядів та одне місце влучання ударного безпілотника.

З місця події були вилучені уламки згаданих боєприпасів та залишки безпілотного апарата.

За результатами проведення слідчих дій, огляду місця події, експертиз і допитів свідків встановлено, що артилерійський обстріл здійснений двома осколково-фугасними артилерійськими снарядами калібру 152 мм та безпілотним баражуючим боєприпасом «Ланцет», що перебуває лише на озброєнні Збройних сил РФ.

За словами генерального прокурора Андрія Костіна, «снаряди 152 мм використовувалися у тандемі з дроном, який має лазерний дальномір-цілевказівник і самостійно виявляє та баражує ціль. Це не лише пояснює знайдені на місці події уламки БПЛА «Ланцет», а й вказує на умисний характер атаки на транспортні засоби та персонал Міжнародного комітету Червоного Хреста». Поширити

Враховуючи сліди пошкоджень навколишніх будівель та автомобілів, а також зафіксовані місця влучань боєприпасів, попередньо визначений напрям прильоту. За даними слідства, вогневі позиції артилерійських підрозділів, ймовірно, розташовувались у районі с. Ягідне Бахмутського району Донецької області — території, тимчасово захопленої російськими військами.

За інформацією ОГП, на території, з якої здійснений постріл, у веденні бойових дій беруть участь 1065-й артилерійський полк 98-ї повітряно-десантної дивізії та артилерійський підрозділ 200-ї окремої мотострілецької бригади (ОМБСР).

Зазначені підрозділи росіян мають на озброєнні артилерійські системи для ведення вогню снарядами калібру 152 мм та ударні безпілотники «Ланцет».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

18 вересня з метою недопущення аналогічних фактів обстрілів та можливої загибелі людей при видачі гуманітарної допомоги рішенням Ради оборони Донецької області введена в дію заборона на переміщення представників благодійних організацій у прифронтових громадах області без відповідного погодження з обласною військовою адміністрацією.

Росія завдала удару по вантажівках Червоного Хреста

12 вересня Росія атакувала Віролюбівку на Донеччині. Улар прийшовся по машинах Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ). Загинуло троє штатних працівників МКЧХ, двоє поранено.

Ще один російський злочин війни. Сьогодні окупант завдав удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста на Донеччині. Поширити

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Станом на зараз відомо про двох поранених — їм надається вся необхідна допомога. На жаль, три людини були вбиті цим російським ударом. Мої співчуття рідним та близьким.

Зеленський заявив, що у війні РФ проти України все абсолютно очевидно: Росія несе зло, Україна захищає життя.