Россия спланировала обстрел миссии Красного Креста в Донецкой области

Украинские правоохранители по результатам расследования установили вид вооружения и подразделения российских войск, обстрелявших представителей Красного Креста в Донецкой области 12 сентября. Собраны доказательства, что эти враждебные действия были умышленными.
Главные тезисы
- Обстрел миссии Красного Креста в Донецкой области 12 сентября был спланирован и осуществлен российскими войсками с использованием артиллерийских систем калибра 152 мм и ударного беспилотника Ланцет.
- Пять работников Красного Креста пострадали в результате атаки, при этом трое погибли на месте, а двое получили ранения.
- Досудебное расследование установило, что артиллерийский обстрел был проведен подразделениями российской армии, что является нарушением законов и обычаев войны.
Россия умышленно обстреляла автомобили МККК в Донецкой области
Российская армия 12 сентября совершила очередное военное преступление в Донецкой области.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
В результате обстрела пострадали пятеро работников Красного Креста.
Непосредственно на месте атаки погибли три мужчины. Двое их коллег получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы.
Правоохранители установили два места попадания артиллерийских снарядов и одно попадание ударного беспилотника.
С места происшествия изъяты обломки упомянутых боеприпасов и остатки беспилотного аппарата.
По результатам проведения следственных действий, осмотра места происшествия, экспертиз и допросов свидетелей установлено, что артиллерийский обстрел совершен двумя осколочно-фугасными артиллерийскими снарядами калибра 152 мм и беспилотным баражирующим боеприпасом «Ланцет», находящимся только на вооружении РФ.
Учитывая следы повреждений окрестных зданий и автомобилей, а также зафиксированные места попадания боеприпасов, предварительно определено направление прилета. По данным следствия, огневые позиции артиллерийских подразделений, вероятно, размещались в районе с. Ягодное Бахмутского района Донецкой области — территории, временно захваченной российскими войсками.
По информации ОГП, на территории, из которой произведен выстрел, в ведении боевых действий принимают участие 1065-й артиллерийский полк 98-й воздушно-десантной дивизии и артиллерийское подразделение 200-й отдельной мотострелковой бригады (ОМБСР).
Указанные подразделения россиян имеют вооруженные артиллерийские системы для ведения огня снарядами калибра 152 мм и ударные беспилотники «Ланцет».
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
18 сентября с целью недопущения аналогичных фактов обстрелов и возможной гибели людей при выдаче гуманитарной помощи решением Совета обороны Донецкой области введен запрет на перемещение представителей благотворительных организаций в прифронтовых общинах области без соответствующего согласования с областной военной администрацией.
Россия нанесла удар по грузовикам Красного Креста
12 сентября Россия атаковала Веролюбовку в Донецкой области. Улар пришелся по машинам Международного комитета Красного Креста (МККК). Погибли трое штатных работников МККК, двое ранены.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
На сегодня известно о двух раненых — им предоставляется вся необходимая помощь. К сожалению, три человека были убиты этим российским ударом. Мои соболезнования родным и близким.
Зеленский заявил, что в войне РФ против Украины все совершенно очевидно: Россия несет зло, Украина защищает жизнь.
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