Россия спланировала обстрел миссии Красного Креста в Донецкой области

Украинские правоохранители по результатам расследования установили вид вооружения и подразделения российских войск, обстрелявших представителей Красного Креста в Донецкой области 12 сентября. Собраны доказательства, что эти враждебные действия были умышленными.

Россия умышленно обстреляла автомобили МККК в Донецкой области

Российская армия 12 сентября совершила очередное военное преступление в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Войска РФ по ствольной артиллерии нанесли удар по трем автомобилям Международного комитета Красного Креста в с. Веролюбовка Константиновской территориальной общины при раздаче гуманитарной помощи. Поделиться

Обстрелянная Россией миссия МККК в Донецкой области

В результате обстрела пострадали пятеро работников Красного Креста.

Непосредственно на месте атаки погибли три мужчины. Двое их коллег получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Поделиться

Правоохранители установили два места попадания артиллерийских снарядов и одно попадание ударного беспилотника.

С места происшествия изъяты обломки упомянутых боеприпасов и остатки беспилотного аппарата.

По результатам проведения следственных действий, осмотра места происшествия, экспертиз и допросов свидетелей установлено, что артиллерийский обстрел совершен двумя осколочно-фугасными артиллерийскими снарядами калибра 152 мм и беспилотным баражирующим боеприпасом «Ланцет», находящимся только на вооружении РФ.

По словам генерального прокурора Андрея Костина, «снаряды 152 мм использовались в тандеме с дроном, который имеет лазерный дальномер-целеуказатель и самостоятельно обнаруживает и баражирует цель. Это не только объясняет найденные на месте происшествия обломки БПЛА «Ланцет», но и указывает на умышленный характер атаки на транспортные средства и персонал Международного комитета Красного Креста. Поделиться

Учитывая следы повреждений окрестных зданий и автомобилей, а также зафиксированные места попадания боеприпасов, предварительно определено направление прилета. По данным следствия, огневые позиции артиллерийских подразделений, вероятно, размещались в районе с. Ягодное Бахмутского района Донецкой области — территории, временно захваченной российскими войсками.

По информации ОГП, на территории, из которой произведен выстрел, в ведении боевых действий принимают участие 1065-й артиллерийский полк 98-й воздушно-десантной дивизии и артиллерийское подразделение 200-й отдельной мотострелковой бригады (ОМБСР).

Указанные подразделения россиян имеют вооруженные артиллерийские системы для ведения огня снарядами калибра 152 мм и ударные беспилотники «Ланцет».

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

18 сентября с целью недопущения аналогичных фактов обстрелов и возможной гибели людей при выдаче гуманитарной помощи решением Совета обороны Донецкой области введен запрет на перемещение представителей благотворительных организаций в прифронтовых общинах области без соответствующего согласования с областной военной администрацией.

Россия нанесла удар по грузовикам Красного Креста

12 сентября Россия атаковала Веролюбовку в Донецкой области. Улар пришелся по машинам Международного комитета Красного Креста (МККК). Погибли трое штатных работников МККК, двое ранены.

Еще одно русское преступление войны. Сегодня оккупант нанес удар по машинам гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста Донецкой области. Поделиться

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

На сегодня известно о двух раненых — им предоставляется вся необходимая помощь. К сожалению, три человека были убиты этим российским ударом. Мои соболезнования родным и близким.

Зеленский заявил, что в войне РФ против Украины все совершенно очевидно: Россия несет зло, Украина защищает жизнь.