Росія створила сотні закладів для "перевиховання" викрадених українських дітей

Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоровʼя виявила щонайменше 210 закладів у Росії та на тимчасово окупованих територіях України, в яких ворог "перевиховує" викрадених українських дітей та навчає їх військової справи. Експерти попереджають, що їх може бути ще більше.
Головні тези:
- Українські діти потрапляють до російських установ, де їх навчають військовим навичкам та позбавляють національної ідентичності.
- Відомо, що діти з Донецької області проходили "повітрянодесантну підготовку" на військовій базі.
Росіяни намагаються стерти національну ідентичність українців
У новому звіті йдеться, що що викрадених дітей "перевиховують" у кадетських та середніх школах, медичних закладах, університетах, центрах підтримки сім'ї, дитячих будинках, на військовій базі та у готелі, однак найчастіше — у таборах і санаторіях.
Чимало неповнолітніх українців згодом потрапляють у російські “прийомні” родини.
Дослідники звертають увагу на те, що 21 з 210 закладів знаходиться на окупованих територіях України — в Маріуполі, Севастополі та АР Крим.
Загарбники примушують неповнолітніх українців слухати лекції з історії та геополітики Росії, співати ворожий гімн та брати участь у заходах, присвячених російським патріотичним темам.
Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-