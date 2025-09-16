Росія створила сотні закладів для "перевиховання" викрадених українських дітей
Росія створила сотні закладів для "перевиховання" викрадених українських дітей

Росіяни намагаються стерти національну ідентичність українців
Джерело:  online.ua

Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоровʼя виявила щонайменше 210 закладів у Росії та на тимчасово окупованих територіях України, в яких ворог "перевиховує" викрадених українських дітей та навчає їх військової справи. Експерти попереджають, що їх може бути ще більше.

Головні тези:

  • Українські діти потрапляють до російських установ, де їх навчають військовим навичкам та позбавляють національної ідентичності.
  • Відомо, що діти з Донецької області проходили "повітрянодесантну підготовку" на військовій базі.

Росіяни намагаються стерти національну ідентичність українців

У новому звіті йдеться, що що викрадених дітей "перевиховують" у кадетських та середніх школах, медичних закладах, університетах, центрах підтримки сім'ї, дитячих будинках, на військовій базі та у готелі, однак найчастіше — у таборах і санаторіях.

Чимало неповнолітніх українців згодом потрапляють у російські “прийомні” родини.

Дослідники звертають увагу на те, що 21 з 210 закладів знаходиться на окупованих територіях України — в Маріуполі, Севастополі та АР Крим.

Загарбники примушують неповнолітніх українців слухати лекції з історії та геополітики Росії, співати ворожий гімн та брати участь у заходах, присвячених російським патріотичним темам.

Як мінімум на 39 локаціях діти від 8 до 17 років (залежно від конкретної програми) проходять бойову підготовку. Там вони навчаються збирати та керувати дронами, проходять підготовку з тактичної медицини, "розвивають навички вогневої та військово-морської підготовки", беруть участь у змаганнях зі стрільби та метання гранат.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:

