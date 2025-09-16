Россия создала сотни заведений для "перевоспитания" похищенных украинских детей
Категория
Украина
Дата публикации

Россия создала сотни заведений для "перевоспитания" похищенных украинских детей

Россияне пытаются стереть национальную идентичность украинцев
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья выявила по меньшей мере 210 заведений в России и на временно оккупированных территориях Украины, в которых враг "перевоспитывает" похищенных детей и обучает их военному делу. Эксперты предупреждают, что их может быть еще больше.

Главные тезисы

  • Украинские дети попадают в российские учреждения, где их обучают военным навыкам и лишают национальной идентичности.
  • Известно, что дети из Донецкой области проходили "воздушно-десантную подготовку" на военной базе.

Россияне пытаются стереть национальную идентичность украинцев

В новом отчете указано, что похищенных детей "перевоспитывают" в кадетских и средних школах, медицинских учреждениях, университетах, центрах поддержки семьи, детских домах, на военной базе и гостинице, однако чаще всего — в лагерях и санаториях.

Многие несовершеннолетние украинцы впоследствии попадают в российские "приемные" семьи.

Исследователи обращают внимание на , что 21 из 210 заведений находится на оккупированных территориях Украины — в Мариуполе, Севастополе и АР Крым.

Захватчики заставляют несовершеннолетних украинцев слушать лекции по истории и геополитике России, петь вражеский гимн и участвовать в мероприятиях, посвященных российским патриотическим темам.

Как минимум на 39 локациях дети от 8 до 17 лет (в зависимости от конкретной программы) проходят боевую подготовку. Там они учатся собирать и управлять дронами, проходят подготовку по тактической медицине, "развивают навыки огневой и военно-морской подготовки", участвуют в соревнованиях по стрельбе и метанию гранат.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальный фильм «Истерзанное детство», который создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как живут дети в интернатах — фото шокировали и возмутили украинцев
дети
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Лента "Несломленные дети. Я жду" приняла участие в международном кинофестивале Dingle Distilery International Film Festival
Фестиваль
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Мы не дети с Путиным". Зеленский жестко ответил Трампу
Зеленский отреагировал на скандальные слова Трампа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?