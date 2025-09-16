Россия создала сотни заведений для "перевоспитания" похищенных украинских детей

Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья выявила по меньшей мере 210 заведений в России и на временно оккупированных территориях Украины, в которых враг "перевоспитывает" похищенных детей и обучает их военному делу. Эксперты предупреждают, что их может быть еще больше.
Главные тезисы
- Украинские дети попадают в российские учреждения, где их обучают военным навыкам и лишают национальной идентичности.
- Известно, что дети из Донецкой области проходили "воздушно-десантную подготовку" на военной базе.
Россияне пытаются стереть национальную идентичность украинцев
В новом отчете указано, что похищенных детей "перевоспитывают" в кадетских и средних школах, медицинских учреждениях, университетах, центрах поддержки семьи, детских домах, на военной базе и гостинице, однако чаще всего — в лагерях и санаториях.
Многие несовершеннолетние украинцы впоследствии попадают в российские "приемные" семьи.
Исследователи обращают внимание на , что 21 из 210 заведений находится на оккупированных территориях Украины — в Мариуполе, Севастополе и АР Крым.
Захватчики заставляют несовершеннолетних украинцев слушать лекции по истории и геополитике России, петь вражеский гимн и участвовать в мероприятиях, посвященных российским патриотическим темам.
Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальный фильм «Истерзанное детство», который создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:
