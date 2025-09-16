Россия создала сотни заведений для "перевоспитания" похищенных украинских детей

Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья выявила по меньшей мере 210 заведений в России и на временно оккупированных территориях Украины, в которых враг "перевоспитывает" похищенных детей и обучает их военному делу. Эксперты предупреждают, что их может быть еще больше.

Россияне пытаются стереть национальную идентичность украинцев

В новом отчете указано, что похищенных детей "перевоспитывают" в кадетских и средних школах, медицинских учреждениях, университетах, центрах поддержки семьи, детских домах, на военной базе и гостинице, однако чаще всего — в лагерях и санаториях.

Многие несовершеннолетние украинцы впоследствии попадают в российские "приемные" семьи.

Исследователи обращают внимание на , что 21 из 210 заведений находится на оккупированных территориях Украины — в Мариуполе, Севастополе и АР Крым.

Захватчики заставляют несовершеннолетних украинцев слушать лекции по истории и геополитике России, петь вражеский гимн и участвовать в мероприятиях, посвященных российским патриотическим темам.

Как минимум на 39 локациях дети от 8 до 17 лет (в зависимости от конкретной программы) проходят боевую подготовку. Там они учатся собирать и управлять дронами, проходят подготовку по тактической медицине, "развивают навыки огневой и военно-морской подготовки", участвуют в соревнованиях по стрельбе и метанию гранат. Поделиться

