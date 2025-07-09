Росія створить мобілізаційний резерв з ексмігрантів для продовження війни проти України

У РФ планують позбавляти набутого російського громадянства мігрантів і формувати з них мобілізаційний резерв для продовження агресії проти України.

У РФ забиратимуть громадянство у колишніх мігрантів задля мобілізації

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що Росія стикається зі збільшуваною кризою, спричиненою міграційними проблемами, що призводять до масштабних конфліктів по всій країні. Поширити

На тлі цих подій дедалі помітнішими стають ксенофобські настрої серед більшої частини російського суспільства, яка вкрай негативно сприймає не лише мігрантів, а й вихідців із кавказьких регіонів РФ.

За інформацією СЗРУ, наприкінці липня поточного року Путін має намір підписати закон, що значно розширить перелік підстав для втрати набутого російського громадянства. Серед формальних приводів — публічна підтримка тероризму, співпраця з іноземними державами або міжнародними організаціями та "сприяння противнику" чи "загроза безпеці РФ".

Втім, зауважили у СЗРУ, справжня мета Кремля полягає у використанні мігрантів для поповнення військових лав у війні проти України, уникаючи мобілізації "корінного" російського населення. Цей крок розглядається як спроба вирішити демографічні й мобілізаційні проблеми найменш захищеними верствами населення.

Контроль за втіленням нового механізму покладений на новостворену службу з питань громадянства та реєстрації іноземців у складі Міністерства внутрішніх справ. Це відбувається на тлі подальшої централізації репресивної системи управління і посилення тиску на мігрантів.

За даними розвідки, наразі в офіційному реєстрі Росії перебуває понад шість мільйонів іноземних громадян, які потенційно можуть потрапити під дію нового закону.

Кремль, використовуючи розмиті та широкі формулювання у законодавстві, створює інструмент для вибіркового переслідування.

Цей закон, наголосили у СЗРУ, є черговим елементом у ширшій стратегії зміцнення авторитарного контролю та формування мобілізаційного резерву для продовження агресії проти України.