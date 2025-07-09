В РФ планируют лишать приобретенного российского гражданства мигрантов и формировать из них мобилизационный резерв для продления агрессии против Украины.

У РФ будут забирать гражданство у бывших мигрантов для мобилизации

Об этом сообщила служба внешней разведки Украины.

Отмечается, что Россия сталкивается с растущим кризисом, вызванным миграционными проблемами, приводящими к масштабным конфликтам по всей стране. Поделиться

На фоне этих событий все заметнее становятся ксенофобские настроения среди большей части российского общества, крайне негативно воспринимающего не только мигрантов, но и выходцев из кавказских регионов РФ.

По информации СЗРУ, в конце июля текущего года Путин намерен подписать закон, который значительно расширит перечень оснований потери приобретенного российского гражданства. Среди формальных поводов — публичная поддержка терроризма, сотрудничество с иностранными государствами или международными организациями и "содействие противнику" или "угроза безопасности РФ".

Впрочем, отметили в СЗРУ, настоящая цель Кремля состоит в использовании мигрантов для пополнения военных рядов в войне против Украины, избегая мобилизации "коренного" российского населения. Этот шаг рассматривается как попытка решить демографические и мобилизационные проблемы наименее защищенными слоями населения.

Контроль за выполнением нового механизма возложен на вновь созданную службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев в составе Министерства внутренних дел. Это происходит на фоне последующей централизации репрессивной системы управления и усиления давления на мигрантов.

По данным разведки, в настоящее время в официальном реестре России находится более шести миллионов иностранных граждан, которые могут попасть под действие нового закона.

Кремль, используя размытые и широкие формулировки в законодательстве, создает инструмент для выборочного преследования.

Этот закон, подчеркнули в СЗРУ, является очередным элементом в более широкой стратегии укрепления авторитарного контроля и формирования мобилизационного резерва для продолжения агрессии против Украины.