В РФ планируют лишать приобретенного российского гражданства мигрантов и формировать из них мобилизационный резерв для продления агрессии против Украины.
Главные тезисы
- Планируется формирование мобилизационного резерва из экс-мигрантов для продолжения агрессии против Украины.
- Масштабная мобилизация может привести к обострению конфликта и угрожать безопасности региона.
- Кремль использует широкие формулировки законодательства для выборочного преследования мигрантов и формирования контролируемого мобилизационного резерва.
У РФ будут забирать гражданство у бывших мигрантов для мобилизации
Об этом сообщила служба внешней разведки Украины.
На фоне этих событий все заметнее становятся ксенофобские настроения среди большей части российского общества, крайне негативно воспринимающего не только мигрантов, но и выходцев из кавказских регионов РФ.
По информации СЗРУ, в конце июля текущего года Путин намерен подписать закон, который значительно расширит перечень оснований потери приобретенного российского гражданства. Среди формальных поводов — публичная поддержка терроризма, сотрудничество с иностранными государствами или международными организациями и "содействие противнику" или "угроза безопасности РФ".
Впрочем, отметили в СЗРУ, настоящая цель Кремля состоит в использовании мигрантов для пополнения военных рядов в войне против Украины, избегая мобилизации "коренного" российского населения. Этот шаг рассматривается как попытка решить демографические и мобилизационные проблемы наименее защищенными слоями населения.
Контроль за выполнением нового механизма возложен на вновь созданную службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев в составе Министерства внутренних дел. Это происходит на фоне последующей централизации репрессивной системы управления и усиления давления на мигрантов.
По данным разведки, в настоящее время в официальном реестре России находится более шести миллионов иностранных граждан, которые могут попасть под действие нового закона.
Кремль, используя размытые и широкие формулировки в законодательстве, создает инструмент для выборочного преследования.
Этот закон, подчеркнули в СЗРУ, является очередным элементом в более широкой стратегии укрепления авторитарного контроля и формирования мобилизационного резерва для продолжения агрессии против Украины.
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